농협은행, 제휴서비스 전용 올원라이프 오픈 이벤트

오픈 기념, 총 809명 추첨해 LG그램 노트북 등 푸짐한 경품 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 19일부터 11월 15일까지 4주간 모바일 생활금융 플랫폼 올원뱅크에서 '올원라이프' 오픈 기념 초성퀴즈 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

올원라이프는 고객이 올원뱅크에서 이용할 수 있는 생활 컨텐츠를 한데 모은 제휴서비스 전용 메인 페이지다. 기프티쇼 인기상품, 농협몰 추천특가 등의 컨텐츠를 직관적으로 배치했으며, 감성 안내 문구와 일러스트를 반영하고 사용자 중심의 UX·UI 개선을 통해 고객의 이용 편의성을 높였다.

퀴즈는 총 4문항으로 매주 한 문제씩 출제되고 매주 응모가 가능하다. 퀴즈 정답자를 대상으로 추첨을 통해 9명에게 ▲LG 그램 노트북(1명) ▲다이슨 슈퍼소닉 헤어드라이기(3명) ▲갤럭시 버즈 라이브(5명)를 경품으로 제공하고 매주 200명씩 4주간 총 800명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공한다.

이종찬 농협은행 올원뱅크 셀 리더는 “올원뱅크는 생활금융 플랫폼으로서 차별화된 고객 가치를 제공하고자 제휴 메인을 새롭게 개편했다”며,“고객에게 금융이 일상생활처럼 느껴질 수 있도록 제휴서비스를 확대하고 발전시켜 나갈것”이라고 말했다.

