포항시, 동북아CEO포럼 앞두고 '북방정책자문단' 간담회

동북아CEO경제협력포럼, 30일 온·오프라인 동시 진행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 19일 시청 대외협력실에서 오는 30일 열릴 동북아CEO포럼의 성공적 개최를 위해 북방정책자문단 성격인 '동북아전문가 위원회' 간담회를 열었다.

포항시 동북아전문가 위원회는 매년 개최되는 동북아CEO포럼 연구주제 논의 및 글로벌 정치 경제 이슈에 대한 대응방안 모색을 위한 지역 북방정책 자문기구다.

위원회는 ▲동북아시아 분과 ▲산업 및 혁신 분과 ▲물류 및 교통 분과 ▲관광 및 크루즈 분과 등 4개 분과 20명으로 구성돼 있다. 포항시 경제에 영향을 줄 수 있는 국제 현안에 대해 조사하고 대응방안에 대해 논의해 왔다.

이강덕 포항시장은 "동북아 전문가위원회를 통해 코로나 이후 변화에 선제 대응해 북방정책을 포항시 재도약의 기회로 활용할 수 있을 것"이라며 "국제교류에 제약이 많은 시기이지만 환동해 중심도시로서 동북아 협력 토대를 구축해 나가는데 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 2020 동북아CEO경제협력포럼은 '포스트코로나 시대 신(新)북방정책과 포항의 도전과 과제'라는 주제로 오는 30일에 온·오프라인 동시 진행된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr