日 3개월 째 불황형 무역흑자 기록

수출보다 수입이 더 큰폭으로 감소

9월 7조3162억원 무역수지 흑자 기록



[아시아경제 권재희 기자] 일본이 지난 9월 수출보다 수입이 더 큰 폭으로 감소한 '불황형' 무역흑자를 기록했다.

19일 일본 재무성은 9월 한 달간 수출이 전년 동기와 비교해 4.9% 감소한 6조551억엔, 수입은 17.2% 감소한 5조3801억엔을 기록해 6750억엔(약 7조 3162억원)의 무역수지 흑자를 올렸다고 발표했다.

일본은 지난 7월 이후 3개월째 무역흑자를 이어오고 있다.

그러나 수출은 22개월째, 수입은 17개월째 줄어들고 있는 추세가 이어지고 있다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향이 본격화한 지난 4월부터 6개월간 수출은 19.2% 감소한 30조9114억엔, 수입은 18.1% 줄어든 32조262억엔으로 집계돼 1조1148억엔(약 12조816억원)의 적자를 기록했다.

한국과의 교역에서는 9월 한 달간 수출은 1.1% 감소한 3987억엔, 수입은 8.4% 떨어진 2302억엔을 기록해 전년 동기보다 10.9% 많은 1686억엔(약 1조8272억원)의 흑자를 냈다.

맥주류가 포함된 식료품의 한국 수출액은 49.3% 증가한 26억엔 규모로 집계됐다.

식료품 부문에서는 일본이 한국을 상대로 176억엔의 무역적자를 기록했다.

한국에서의 수입액은 육류(116.7%↑), 곡물류(40.2%↑), 과실(49.0%↑)이 크게 늘고 구성비가 큰 어패류(10.3%↓)가 줄면서 전체적으로 6.5% 감소한 202억엔으로 집계됐다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr