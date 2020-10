아이엘사이언스, 빅히트 사옥 인테리어 공사 수주

[아시아경제 이민우 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,225 전일대비 25 등락률 -0.77% 거래량 229,388 전일가 3,250 2020.10.19 14:24 장중(20분지연) 관련기사 아이엘사이언스 "빅히트엔터 신사옥에 신기술 렌즈 공급"어헤즈, 헤어 스타일링 디바이스 ‘에어 볼륨 스타일러’ GS홈쇼핑서 첫 론칭아이엘사이언스, 현대모비스 협력사 등록…"車 전장부문 공략 본격화" close 는 다원아이디앤씨와16억원 규모의 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 193,000 전일대비 7,500 등락률 -3.74% 거래량 1,521,195 전일가 200,500 2020.10.19 14:24 장중(20분지연) 관련기사 개인들 빅히트, 카카오게임즈 살때…실적주 쓸어담은 外人[특징주]빅히트, -1% 하락 출발…20만원대 깨져[클릭 e종목] "외부 호재 소진된 넷마블, 이젠 게임으로 승부해야" close 엔터테인먼트사옥 인테리어 및 조경 조명기기 납품 계약을 체결했다고 19일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr