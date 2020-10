[기자수첩]"내 의혹은 틀리고 네 의혹은 맞다"…여야 '아전인수' 라임 공방

[아시아경제 김혜민 기자] 옥중에 있는 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 '입'이 정치권을 흔들고 있다. 라임 사모펀드 사태를 무마하기 위해 정치권에 전방위적 로비를 벌였다고 주장하면서다. 김 전 회장이 입을 열 때마다 여야의 희비도 엇갈린다. 로비의 대상이 어디로 향했는지, 그래서 어떻게 이를 밝혀낼 것인지를 두고 건건마다 부딪히는 모습이다.

김 전 회장의 증언은 여권과 야권에서 정확히 반대로 이용되고 있다. 자신들에게 유리할 땐 '신빙성을 가진 진술'이 됐다가 불리해지면 곧바로 '사기꾼의 말'로 깍아내리는 식이다.

강기정 전 청와대 정무수석에게 5000만원을 건넸다는 법정 진술이 나왔을 때만 해도 "허위"라고 강하게 몰아세웠던 여권은 야당 의원과 현직 검사에게도 로비를 했다는 옥중 입장문에는 힘을 실었다. "김 전 회장이 법정에서 했던 진술은 허위 진술이지만, 옥중 입장문은 신빙성이 상당히 있다"(백혜련 의원), "편지 내용은 모순 없이 일관되게 진술하고 있다"(김남국 의원)는 말이 곧바로 나왔다.

반대로 김 전 회장의 법정 진술 이후 "이것은 권력형 비리게이트일 확률이 높다"며 여권을 강도 높게 공격하던 국민의힘은 자당 의원들도 연루된 의혹이 제기되자 "의도가 석연치 않다"(윤희석 대변인), "사기극 주범의 편지 한 장에 호들갑을 떤다"(당 성명서)며 말을 바꿨다. 유불리에 따라 '아전인수'로 이용하는 모습이 그야말로 가관이다.

국민의힘은 특검을, 민주당은 고위공직자범죄수사처를 통해 진실을 가려내자고 맞붙고 있지만 주장마저 입맛대로 이용하는 상황에서 진정성 있게 다가오지 않는다. 공수처는 추천위원 명단을 제출해도 추천위 구성부터 공수처장 후보 선정, 인사청문회까지 갈길이 멀다. '추미애 법무부 장관이 이미 장악한 검찰은 믿을 수 없다'는 논리로 특검만 주장하는 야당의 태도도 문제다. 정치권 인사들의 연루 의혹을 조사해야 하는 마당에 국회의 입김이 미치는 특검을 국민들이 신뢰할 수 있겠는가.

특검이든, 공수처든, 검찰 조사에 맡기든 중요한 것은 어디에도 휘둘리지 않고 실체적 진실을 밝혀낼 수 있는 환경이 조성되는 것이다. 정치권은 수사의 공정성을 위해 목소리를 낸다고 하지만 정치가 개입돼 여야 공방의 소재가 될 수록 사실을 가려낼 기회는 더 줄어든다. 여야가 '네 탓'이라며 싸우는 사이 국민들의 정치 불신만 더 커져가고 있다는 점을 잊어선 안 된다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr