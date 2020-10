대구시·경북도 행정통합 성사될까 … 공론화위원회 3차 회의는 '워크숍'

19일 호텔인터불고에서 운영규칙 개정, 공론화 전문가 특강, 분과회의 열어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구경북행정통합공론화위원회(공동위원장 김태일·하혜수)는 19일 호텔인터불고 엑스코 아이리스홀과 라온홀에서 제3차 전체회의 겸 워크숍을 갖고, 향후 구체적 공론화 방향에 대해 논의했다.

이날 공론화 전문가 특강에서는 김춘석 한국리서치 상무이사를 초청, '대구신청사 건립' '대구경북통합신공항 입지결정' 등 국내 주요 공론화 사례를 되짚어보면서 대구경북행정통합 과정에서 예견되는 상황을 점검하는 시간을 가졌다.

워크숍에서는 대구경북연구원 연구진으로부터 ▲행정통합 필요성 및 비전 ▲행정통합에 따른 행정체계 변화 및 특례 ▲행정통합에 따른 재정여건 변화 ▲일본 오사카를 중심으로 한 해외 사례 등을 청취했다. 이어 분과별로 2차 회의때 통과된 분과별 사업 추진계획에 대한 구체적인 실행방안에 대해 협의, 이날 계획안을 확정할 예정이다.

이날 회의는 공론화위원회 회의 공개 원칙에 따라 인터넷으로 실시간 스트리밍 됐다.

한편, 대구경북 행정통합의 의제와 이익 공유방안, 주민투표 시기 등을 결정하는 '대구경북행정통합 공론화위원회'는 지난 9월21일 발족됐다. 공론화위원회는 학계, 경제계, 시민단체 등 각계각층을 대표하는 30명의 오피니언 리더로 구성됐다.

