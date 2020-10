미래에셋 K뉴딜 ETF, 설정액 4000억 돌파

2차전지 ETF에만 1769억원 몰려…'K-뉴딜' 인기

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용의 K-뉴딜지수 관련 상장지수펀드(ETF) 상품군의 설정액이 4000억원을 돌파했다.

미래에셋자산운용은 지난 7일 상장한 'TIGER K-뉴딜 ETF 시리즈'의 설정액이 4034억원을 기록했다고 19일 밝혔다. 세부적으로는 ▲'TIGER KRX BBIG K-뉴딜 ETF' 1542억원 ▲'TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF' 1769억원 ▲'TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 ETF' 248억원 ▲'TIGER KRX 인터넷 K-뉴딜 ETF' 251억원 ▲'TIGER KRX 게임 K-뉴딜 ETF' 224억원 등이다.

개인 순매수 금액만 5종 ETF 합산 약 1000억원을 기록했다. 상장 당일에도 개인들은 354억원을 순매수하며 국내 ETF 시장 상장일 개인 매수 최대 기록을 세웠다.

'TIGER K-뉴딜 ETF 시리즈'는 바이오, 배터리, 인터넷, 게임 등 'BBIG' 분야 기업에 집중 투자하는 상품이다. 'KRX BBIG K-뉴딜 종합지수'와 각 산업별 지수 4개 등 총 5종을 기초지수로 삼는다.

‘KRX BBIG K-뉴딜 지수’는 배터리, 바이오, 인터넷, 게임산업의 시가총액 상위 각 3종목씩 총 12종목을 동일 가중으로 구성한다. KRX 2차전지, 바이오, 인터넷, 게임 K-뉴딜 지수는 각 10종목으로 상위 3개 종목이 동일 비중으로 75%, 하위 7개 종목이 유동시가총액 가중으로 25%를 차지하는 방식이다. 기존 방식과는 달리 시가총액 상위 종목들의 비중을 높여 미래 성장산업의 주도주에 집중 투자하는 효과를 누릴 수 있다.

추척오차 최소화를 위해 기초지수를 완전복제하는 방법으로 운용한다. ‘TIGER K-뉴딜 ETF 시리즈’는 민간 뉴딜펀드로 일반 주식형 ETF와 같이 투자에 따른 손실이 발생할 수 있다.

'TIGER K-뉴딜 ETF 시리즈'를 연금상품에서 활용한다면 장기적인 투자로 접근할 수도 있고 연금수령 시 3.3%~5.5% 저율 분리과세를 받을 수 있다는 설명이다. 2023년부터 부과되는 주식에 대한 20% 양도세로인해 연금 상품으로의 활용 매력이 높아졌다는 평이다. 또한 최근 논란이 되고 있는 3억원 개별 주식 보유에 따른 대주주 양도소득세 부과도 해당되지 않는다. ETF 특성 상 0.25% 거래세도 면제된다.

최경주 미래에셋자산운용 부회장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 변화된 시장 패러다임으로 인해 BBIG는 메가 트렌드로 자리매김할 가능성이 높다"며 "장기적인 관점에도 포트폴리오 한 축으로 고려해 볼만 하다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr