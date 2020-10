'2020 강동 온라인 취업박람회' 개최

21 ~ 23일 3일간 비대면 화상 면접 채용관 운영...40여 개 기업 직접 참여, 폭넓은 일자리 정보 및 다양한 구직 기회 제공...공시족 온라인 취업멘토링, 취업컨설팅 등 다채로운 부대행사

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 21일부터 23일까지 3일간 '2020 강동 온라인 취업박람회'를 연다.

이번 박람회에는 약 40여 개의 구인기업이 직접 참여한다. 매년 1500여 명이 넘는 참여자와 803여 명의 구직등록, 500명의 현장 면접을 통해 구인기업과 구직자를 연계하여 실질적인 채용까지 도왔다.

지난해에 실시했던 설문조사결과 90% 이상의 참여자가 향후 취업박람회 행사에도 참여의사를 밝혔던 만큼 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 어려움도 극복, 구인기업과 구직자 간에 대면 없이 화상으로 면접이 진행될 수 있도록 온라인으로 박람회를 진행한다.

구는 자체적인 화상 면접 운영이 어려운 기업과 구직자를 위해 구청 내에 각각의 화상 면접실도 별도로 설치한다. 화상면접에 익숙하지 않은 중·장년 구직자도 운영요원의 도움으로 누구나 쉽게 참여 할 수 있다.

비대면 기업 채용관에는 강동구에 본사를 둔 세스코, 웰킵스 등 다양한 기업이 참여의사를 밝혔다.

그 외에도 총 40여개의 우수한 기업이 함께한다.

이번 박람회에는 공무원 시험을 준비하는 수험생을 위한 프로그램도 마련했다. 가장 최근에 공무원 시험을 경험하고 합격한 강동구 신규 공무원 5명이 공시생을 대상으로 1:2 그룹 멘토링을 제공한다. 공부방법, 합격팁은 물론 공직사회 분위기, 직장 내 매너 등 초보 직장인을 위한 이야기도 아낌없이 전해 줄 예정이다.

그 외도 취·창업관련 실무자가 실질적 채용정보 및 조언을 해주는 이력서 및 자기소개 컨설팅, 경력·전직 컨설팅, 화상지문 컨설팅, 취업타로운세 등 다채로운 온라인 취업 컨설팅도 지원할 예정이다.

이정훈 강동구청장은 “이번 박람회가 구직자에게는 다양한 일자리 정보와 폭넓은 구직 기회를 제공, 기업에게는 맞춤 인재를 발굴하는 실질적 채용의 장이 되길 바란다”며 “지역 자원과 네트워크를 활용해 구민들에게 보다 좋은 일자리를 제공할 수 있도록 힘쓰겠다“고 말했다.

