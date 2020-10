금감원, 내년 1학기 대학 실용금융 강좌 지원 신청접수

[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 전국 대학들로부터 2021년 1학기 '실용금융' 강좌 지원 신청을 받는다고 19일 밝혔다.

신청은 이날부터 오는 12월31일까지 가능하다. 금감원 금융교육센터 홈페이지에서 교재, 교수 자료, 정규 온라인 강좌 전용 자료 등을 신청하면 된다.

대학이 희망하면 전문성과 현장경험을 갖춘 금감원 직원이 직접 출강한다.

실용금융 강좌를 수강하는 모든 수강생은 금감원이 개발한 '대학생을 위한 실용금융' 기본서를 무료로 제공받는다.

대학이 자체 인력으로 실용금융 강좌를 개설하면 교수용 표준강의안 등 보조자료를 지원한다.

정규 온라인 실용금융 강좌 개설을 원하는 대학에는 온라인 강좌 전용 강의영상, 학습자료 등을 제공한다.

실용금융은 금융상품의 이해, 부채와 신용관리, 연금, 보험, 금융소비자보호 제도 등 실생활에 도움이 되는 실용적인 금융지식을 의미한다.

금감원은 2016년부터 실용금융 강좌를 개설하는 대학에 이 같은 지원을 시행하고 있다.

올해 2학기에는 전국 77개 대학의 82개 강좌를 지원해 약 5200명이 수강중이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr