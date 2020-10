호남대, 호남권 유일 ‘KF글로벌 e-스쿨 한국어교육사업’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 한국국제교류재단(Korea Foundation, KF)이 주관하는 ‘KF글로벌 e-스쿨 한국어교육사업’에 호남권에서 유일하게 선정됐다고 18일 밝혔다.

‘KF 글로벌 e-스쿨(이하 e-스쿨)’ 사업은 국내외 대학 간 연계를 통해 한국 관련 강의를 해외 대학에 제공할 수 있도록 지원하는 사업이다.

한국어와 한국학에 대한 해외 수요의 폭발적 증가에 대응해 한국학 관련 연구자들과 학생들에게 한국을 연구할 수 있는 강의를 제공하는 것을 목표로 한다.

지난 2011년 12개국 19개교에서 700여 명의 수강생으로 시작된 KF 글로벌 e-스쿨사업은 올해 양방향 소통이 가능한 실시간형, 반복 학습이 가능한 VOD형으로 나눠 참여 대학을 선정했다.

윤영 한국어학과 교수를 사업단장으로 한국어학과 교수들이 참여한 호남대학교는 내년 VOD 강의 참여 대학으로 선정돼 중국, 베트남, 태국 등의 신남방 지역과 키르기스스탄, 러시아, 아제르바이잔 등의 신북방 지역에 한국어 관련 VOD 강의를 제공하게 된다.

또 한국어 교육 전공자의 현지 파견을 통해 ‘호호히 한국어 보조 프로그램’을 오프라인으로 실시해 학습을 지원할 계획이다.

이번 사업은 호남대가 그동안 쌓아온 국제교류와 글로벌 교육기반, 한국어 교육 역량 등이 결실을 맺은 결과다.

특히 사업 선정을 통해 호남권 최고의 한국어 교육기관임을 입증한 호남대 한국어학과는 한국어 교육 분야의 우수한 교수진을 다수 확보하고 있으며 한국어학과 및 일반대학교 석·박사 과정, 사회융합대학원 석사 과정 등을 통해 전문적이고 체계적인 한국어 교원 양성 커리큘럼을 운영하고 있다.

윤영 KF글로벌 e-스쿨 한국어교육사업단장은 “호남대 한국어학과의 특화된 커리큘럼과 수준 높은 강의를 해외 대학에 송출하게 돼 기쁘다”며 “호남대가 가진 국제 교류 역량과 최첨단 VOD 제작 시설 등을 기반으로 국내·외의 차세대 한국어 교육 전문가를 양성하는 극로벌대학으로 선도적인 역할을 이어 가겠다”고 말했다.

