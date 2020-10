옵티머스 투자했던 김경협 "주호영, 특검한다면 의원직 걸자"

[아시아경제 박철응 기자] 김경협 더불어민주당 의원이 주호영 국민의힘 원내대표에게 고위공직자범죄수사처(공수처)장 추천위원을 추천 하고, 국민의힘이 주장하는 특검을 하자고 제안했다. 의원직을 걸자고도 했다. 김 의원은 옵티머스펀드에 투자했었다.

김 의원은 18일 기자회견을 열어 "야당 원내대표가 권력형 게이트 운운하는 것을 보며 실소를 금할 수 없다. 이에 다시 한번 진실을 명확히 밝히며 국민의힘 주호영 원내대표께 제안한다"고 했다.

그러면서 "공수처 추천위원 야당 후보 추천부터 하고, 특검 결과에 대해 서로 의원직을 걸고 책임질 것"이라며 "만약 제가 기재위원으로서 이 펀드에 대해 공개되지 않은 고급정보를 활용했거나 저의 투자가 권력형 비리 게이트라면, 사법적 책임은 물론, 의원직부터 내려놓겠다"고 했다.

이어 "반대로 저의 투자가 권력형 비리가 아닌 단순 투자인 것이 확인될 경우, 주호영 원내대표도 의원직 사퇴로 책임지겠다고 약속하라"고 압박했다.

그러면서 "두 가지가 충족되면, 제가 김태년 원내대표와 민주당을 설득하겠다. 정말 자신 있다면 하자"고 했다.

자신의 투자 과정에 대해서는 "작년 1월, 평소 CMA계좌를 관리해 오던 증권사 담당 직원의 권유로 8개월 단기상품에 가입했던 것이었고, 실제 업무처리도 증권사에 일임했었다. 그리고 상품 기간이 만료되어 투자금을 돌려받았다"고 설명했다.

그는 이어 "며칠 전 언론사 기자로부터 옵티머스 펀드에 투자한 적이 있는지 문의 전화를 받았다. 작년에 펀드에 투자한 적이 있는데 어떤 펀드였는지 기억이 나지 않아 증권사 담당 직원에게 알아보니 그 펀드가 옵티머스였다는 사실을 알게 되었다"고 했다.

김 의원은 "순간 등골이 오싹했다. 하마터면 투자금 모두 날릴 뻔했다고 항변하자 자신도 이런 사고가 날 줄은 꿈에도 몰랐다는 답변이 있었다. 이게 전부"라고 했다.

