속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 19일 법무부가 발표한 라임자산운용 사건 수사와 관련된 내용은 전혀 사실에 근거하지 않은 내용으로 중상모략에 다름 없으며 납득하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr