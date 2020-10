사회적 거리두기가 1단계로 완화된 이후 첫 주말인 18일 서울 여의도순복음교회에서 신도들이 예배를 위해 대성전으로 향하고 있다. 방역당국은 지난 11일 사회적 거리두기를 2단계에서 1단계로 하향 조정하고 교회의 대면 예배를 허용했다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.