내일부터 만 70세 이상 독감 무료접종…만 62~69세는 26일부터

[아시아경제 서소정 기자] 내일부터 만 70세 이상 독감 무료접종이 시작된다. 만 62~69세는 오는 26일부터 접종을 받을 수 있다.

질병관리청에 따르면 어르신 대상 인플루엔자 국가예방접종 지원 사업이 19일부터 시작된다.

질병관리청은 "접종 기관 방문 시 무료 예방접종 대상 여부 확인을 위해 주민등록증 또는 국민건강보험증 등을 지참해야 한다"면서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 의료기관 방문 시 반드시 마스크를 착용하고 대기 시 일정한 거리두기를 꼭 지켜달라"고 당부했다.

질병관리청은 만 62세 어르신 대상 사업 시행에 앞서 인플루엔자(독감) 백신 수급 상황 등을 점검했다.

전체 유통량은 2898만 도즈(1회 접종분)로 전년 보다 507만 도즈 증가했다.

지난 15일 기준 출하 승인 완료된 독감 백신 총량은 2929만 도즈며, 유통 과정상 상온 노출과 백색 입자 발견 등으로 수거·회수된 106만 도즈를 제외한 국가 조달 물량 백신은 1218만 도즈다.

질병관리청은 "독감 백신 유통 관련 상온 노출 우려로 수거하는 백신은 지난 12일까지 수거가 완료됐고, 일부에서 백색 입자가 발견된 한국백신사 회수 대상 백신은 16일 기준 회수 완료했다"고 말했다.

생후 6개월~만 12세 이하 백신 여전히 물량 부족

질병관리청 "보건소 통해 예방접종 가능 의료기관 안내"

질병관리청은 현재 생후 6개월 이상 만 12세 이하 대상 국가예방접종사업 물량 부족 상황 관련, 지역 보건소가 의료기관별 독감 백신 공급 내역과 접종 현황 등을 질병통합관리시스템을 통해 파악해 예방접종 가능한 의료기관을 안내하도록 하고 있다.

어린이 예방접종사업 지정의료기관은 전국에 총 1만207개소로 소아청소년과의원, 이비인후과의원, 가정의학과의원, 내과의원 등이 있어, 관할 소재지 보건소를 통해 접종 가능한 지정의료기관을 확인할 수 있다.

질병관리청은 올해 독감 백신 접종 후 인과관계가 확인되지 않은 이상반응 신고는 15일 오후 5시 기준 총 314건으로 중증이상반응 신고 건은 없다고 밝혔다.

이 중 상온 노출 및 백색 입자 관련 수거·회수 대상 백신 접종 이상반응 사례 신고는 76건으로 주된 증상은 대부분 국소반응, 발열, 알레르기 등 경증이라고 질병관리청은 설명했다.

정은경 질병관리청 청장은 “인플루엔자 예방접종은 겨울철 건강을 지키는 가장 확실한 방법으로 면역력이 떨어진 어르신은 예방접종 받을 것을 적극 권장한다"면서 "보건소와 지정의료기관에서도 우선접종대상자가 접종받을 수 있도록 협조해 주시기를 당부한다”고 말했다.

