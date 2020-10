근로복지公 "산재처리 상황, 휴대폰으로 간편하게 실시간 확인"

[아시아경제 김보경 기자] 간단한 모바일 검색으로 자신의 산업재해 보험 신청 처리 상황을 볼 수 있는 서비스가 도입된다.

근로복지공단은 산재를 신청한 재해자가 실시간으로 민원서류 처리 진행 상황을 확인할 수 있는 모바일 서비스를 19일부터 시작한다고 밝혔다.

이전까지 재해자가 산재 처리상황을 조회하기 위해선 고용·산재보험 서비스 웹사이트에 회원가입 후 공인인증서로 접속하는 등 절차가 복잡했다.

컴퓨터 활용에 익숙하지 않은 고령자, 외국인은 물론 일반 재해자도 조회가 어렵고 불편하다는 의견이 많았다.

앞으로는 모바일 검색서비스를 통해 누구나 휴대전화로 산재 처리 과정을 더 쉽고 빠르게 확인할 수 있다. 애플리케이션 설치나 공인인증서 없이 접수번호 입력만으로 간편하게 산재 처리현황을 검색할 수 있다.

먼저 모바일 포털 검색창에 '근로복지공단'을 입력해 공단 홈페이지로 이동한다. 이후 홈페이지 하단에 '나의 사건 검색(보상)'을 선택하고, 조회하고 싶은 민원서류의 '접수번호'를 입력한 후 확인하면 된다.

공단은 조회 가능한 민원서류를 기존 요양신청서 등 3종에서 11종으로 대폭 확대했다. '서류 처리 중'으로 단순하게 표시됐던 처리 경과도 '의학 소견 의뢰' '현장 재해조사' 등 14개 진행 상황으로 구체화했다. 고객이 궁금해 하는 처리 경과를 상세히 안내하도록 개선한 것이다.

강순희 공단 이사장은 "모바일 검색서비스를 통해 공단의 업무처리 과정을 투명하게 공개하고 산재 처리의 신속성을 제고했다"며 "보다 쉽고 간편하게 산재를 신청하고 보상을 받기 위한 고객 중심서비스의 일환"이라고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr