산업인력공단, 공정·블라인드 채용 우수사례 공모…11월 6일까지

[아시아경제 김보경 기자] 한국산업인력공단은 19일부터 다음달 6일까지 3주 동안 '공정채용·블라인드 채용 우수사례'를 공모한다.

공정한 선발과정을 통해 채용을 실시한 공공기관, 지방공기업, 공직유관단체, 민간기업 등은 모두 지원 가능하다.

참가신청서와 기관소개, 도입배경, 채용 설계 및 운영, 성과 및 성공요인, 발전 방안 등 채용 사례를 파워포인트(PPT)로 작성해 이메일로 제출하면 된다.

이번 경진대회는 기획재정부, 고용노동부 등 관계 부처와 한국무역협회, 중소기업중앙회 등 경제단체가 심사에 참여해 공정채용 우수사례를 발굴한다.

제출된 채용 사례는 내·외부 전문가 심사를 통해 공공기관 우수사례 6점, 지방공기업 우수사례 2점, 공직유관단체 우수사례 2점, 민간기업 우수사례 6점 등 공단 이사장상을 포함해 총 16점을 선정할 계획이다.

향후 수상작들은 '공정채용·블라인드 채용 우수사례집'으로 제작·배포된다. 자세한 사항은 고용부나 공단 홈페이지를 참고하면 된다.

김동만 공단 이사장은 "이번 경진대회를 통해 편견요소를 배제하고 직무능력을 평가하는 공정채용·블라인드 채용 우수사례를 발굴 할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 공정채용 문화 확산을 위해 노력하겠다"고 말했다.

