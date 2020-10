LG 벨벳 UI, 실속형 폰에도 확대 적용

알림바 포인트 색상, 통화 알림창 모양 변경 등

연말까지 Q51·Q61·V35 등에 업데이트 예정

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 'LG 벨벳'의 UI(이용자 인터페이스)를 실속형 스마트폰에 확대한다.

18일 LG전자는 연말까지 Q51, Q61을 비롯 재작년 출시한 V35 씽큐에 LG 벨벳 UI 업데이트를 진행할 계획이라고 밝혔다. 지난해 9월에 출시한 Q70은 지난 14일 업데이트를 완료했다.

LG 벨벳 UI는 직관적이고 편리한 사용자 환경, 알림창을 최소화해 동영상 시청 몰입도 를 높여줘 호평을 받았다. LG전자는 실속형 제품이라도 프리미엄 스마트폰에 들어간 최신 UI를 적용함으로써 제품 가치를 높이겠다는 취지다.

LG 벨벳 UI 중에서 이번에 업데이트되는 주요 기능은 ▲볼륨 조정화면 변경 ▲알림바 포인트 색상 설정 ▲통화 알림창 모양 변경 등이다. 업데이트는 무선 소프트웨어 업데이트(OTA, Over The Air) 방식으로 이뤄진다.

현재까지 G7, G8, V40, V50, V50S 등 프리미엄 스마트폰 5개, Q60, Q70 등 실속형 2개, 총 7개 제품이 LG 벨벳 UI로 업데이트 됐다. 연내 총 10개 제품에 LG 벨벳 대표 UI가 적용된다.

LG전자는 LG 스마트폰을 사용하는 고객들에게 새로운 가치를 제공하기 위한 사후관리에 총력을 기울이고 있다. LG 스마트폰 고객 커뮤니티인 ‘퀵헬프’를 중심으로 고객들의 의견을 적극 수렴해 OS 업그레이드, 보안 패치 등을 지속적으로 제공하고 있다. 지난달 LG 팬덤 1기를 모집, LG 스마트폰 사용성과 관련한 의견을 나누고 정보를 공유하는 활동을 지원하고 있다.

정재웅 LG전자 MC품질경영담당은 “LG 스마트폰을 사용하는 고객들이 제품 구매 후에도 믿고 오래 쓸 수 있도록 지속 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr