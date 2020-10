"펭수와 달리기 게임 만들어볼까" 내일부터 온라인 코딩파티 시즌2

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 19일부터 11월1일까지 '2020 온라인 코딩파티 시즌2'가 개최된다고 18일 밝혔다. 온라인 코딩파티는 게임처럼 쉽고 재미있게 소프트웨어와 인공지능이 만들어지는 원리를 익히고, 컴퓨팅 사고력을 향상시킬 수 있는 온라인 체험 행사다. 과기정통부와 교육부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관한다.

이번 ‘2020 온라인 코딩파티 시즌2’는 집에서 보내는 시간이 많은 학생들을 위해 7개 소프트웨어 전문기관들의 적극적 참여로 시즌 1(9개)에 비해 2배 이상의 프로그램(19개)이 개설됐다. SW중심사회포털(www.software.kr) 내 온라인 코딩파티에 접속하면 ▲블록코딩, ▲텍스트코딩, ▲컴퓨팅사고력, ▲인공지능, ▲기타 등 5개 부문의 19개 프로그램을 다양하게 체험할 수 있다.

주목할 만한 신설 프로그램으로는 코딩을 통해 창업을 체험해보는 ‘스타트업 만들기’가 있다. 이는 코딩협력 프로젝트로, 친구들과 함께 아이디어 공유부터 공동 소프트웨어 제작까지 수행하면서 코딩능력 뿐만 아니라 협업능력과 기업가 정신도 키울 수 있도록 한 것이 특징이다.

블록코딩은 모든 연령이 체험 가능한 프로그램부터 초등학교 고학년까지 즐길 수 있는 7개의 프로그램으로 구성됐다. 거북선, 펭수, 뚜앙 등 친근한 캐릭터와 함께 코딩 과제를 체험할 수 있다. 펭수와 함께 나만의 달리기 게임을 만들고 뚜앙과 함께 길찾기를 하며 블록 코딩의 기본 개념을 학습하는 방식이다.

텍스트코딩 부문은 컴퓨터 언어에 관심 있는 초등학교 고학년부터 체험하기에 적합하다. 게임개발, 방탈출 도전 등을 즐기며 컴퓨터 언어를 활용해 볼 수 있다. 컴퓨팅 사고력 부문은 자신의 컴퓨팅 사고력을 측정하는 프로그램부터 국제적인 컴퓨팅 사고력 대회인 비버챌린지를 체험해보고, 중학생 이상이 컴퓨팅 사고력을 학습할 수 있는 과정까지 다양하게 구성됐다.

아울러 인공지능 부문은 초등학교 고학년이 체험 가능한 과제부터, 파이선을 이미 학습한 중급자 이상을 대상으로 하는 고난이도 인공지능 알고리즘 체험 프로그램까지 단계적으로 마련됐다.

이밖에 ‘2020 온라인 코딩파티 시즌2’ 참가자를 대상으로 ‘코딩파티 플렉스!’와 ‘코딩파티 하이파이브!’ 이벤트도 개최된다. 온라인 코딩파티 프로그램의 각 미션을 완료할 때마다 발급되는 인증서를 2개 이상 개인 SNS 등에 올려 인증하거나(코딩파티 플렉스!), 온라인 코딩파티 설문조사에 응답하면(코딩파티 하이파이브!) 추첨을 통해 경품을 증정할 계획이다.

송경희 과기정통부 소프트웨어정책관은 “온라인 코딩파티는 누구나 쉽고 재밌게 소프트웨어·인공지능과 친해질 수 있는 다양하고 알찬 프로그램으로 구성된 행사”라며, “앞으로도 새로운 프로그램을 발굴해 ‘온라인 코딩파티’를 지속적으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr