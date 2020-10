롯데온, 역대급 할인전…2조 규모 물량 최대 80%↓

롯데온, 오는 23일부터 열흘 간 ‘롯데ON세상’ 진행

롯데온 한 곳서 롯데 유통 계열사 상품 구매 가능

프라다, 무스너클, 삼성전자, LG전자 등 상품 준비



[아시아경제 차민영 기자] 롯데온이 역대급 할인전을 펼친다.

롯데 유통계열사는 롯데쇼핑 창립 41주년을 기념해 오는 23일부터 열흘 간 '롯데온세상' 행사를 진행한다. 이번 행사에는 롯데온을 비롯해 롯데백화점, 롯데마트, 롯데슈퍼, 롭스, 롯데하이마트, 롯데홈쇼핑 등 주요 롯데 유통 계열사 7개가 참여한다. 행사 규모도 역대 최대인 2조원 규모의 물량을 준비했다.

지난 2016년부터 롯데 유통 계열사들은 미국 블랙프라이데이, 중국의 광군절 등에 맞서 내수 진작과 소비 시장 활성화를 위해 ‘롯데 블랙페스타’를 진행해오고 있었다. 이전까지는 하나의 테마 아래 상품 구매는 각 계열사 온·오프라인 점포에서 개별적으로 이뤄졌다. 하지만 롯데온 론칭 이후 처음으로 진행하는 이번 행사는 참여한 모든 계열사의 행사 상품을 롯데온 한 곳에서 검색하고 구매까지 가능해져 고객의 쇼핑 편리성이 한층 높아졌다.

이번 ‘롯데온세상’ 기간에는 50만 개의 상품을 최대 80% 할인 판매한다. 행사 상품 구매 시 사용 가능한 20% 추가 할인 쿠폰을 지급하고, 구매 금액의 최대 20%를 엘포인트로 돌려주는 구매 사은 행사도 진행한다.

경품 행사도 준비했다. 최신 스마트폰, 태블릿PC, 무선 이어폰 등 매일 경품이 바뀌는 ‘릴레이 100원딜’을 행사 기간 내내 진행하며, 롯데온 앱 알림을 동의한 고객 중 추첨을 통해 롯데리조트 속초 스위트룸 1박 숙박권(1명), 엘포인트 5만 점 (10명), 1만 점(100명)을 제공한다.

본격적인 행사를 앞두고, 오는 19일부터 22일까지 사전 행사를 진행해 총 100억 원 규모의 할인 쿠폰을 배포한다. 롯데온 상품 2·3·5000원 할인 쿠폰 및 롯데백화점 상품 1만원 할인 쿠폰, 롯데마트 상품 10% 할인 쿠폰을 각 16만 장, 롯데홈쇼핑 상품 5천원 할인 쿠폰 32만 장 등 총 100억 원 규모다. 쿠폰은 사전 행사 기간에 롯데온 앱에서 매일 오전 10시부터 선착순으로 한정 수량 발급하며, 쿠폰은 본행사 기간에만 사용할 수 있다.

‘롯데온세상’에 참여하는 롯데 유통 계열사들은 이번 행사를 위해 각 사의 주력 상품 위주로 온라인 기획전을 준비했다.

롯데온은 프라다, 무스너클, 삼성전자, LG 생활건강 등 인기 브랜드 150개가 참여하는 ‘브랜드 150’ 행사를 개최해 해당 브랜드 인기 상품을 최대 30% 할인 판매한다. 또한 26일 오전 11시에는 로지텍의 새로운 휠 모델인 ‘G923 레이싱 휠’을 단독 론칭해 판매하며, 해당 상품 구매 시 15만 원 상당의 기어변속기를 사은품으로 증정한다.

롯데백화점은 롯데탑스가 직매입한 명품을 최대 30% 할인 판매하며, LG전자 7대 인기 가전을 단독 특가에 선보인다. 특히 26일부터 28일까지는 ‘백화점 데이’로 운영해 화장품 및 스포츠/레저 인기 상품을 최대 65% 할인된 가격에 판매한다. 또한 설화수, 에스티로더, 랑콤 등 인기 화장품 브랜드 상품을 하루 동안 특가에 선보이는 슈퍼원 행사도 진행한다.

롯데마트는 점포에서 진행하는 행사 상품들을 온라인에서 구매 시 10% 추가 할인 혜택을 제공한다. 또한 인기 생필품 최대 50% 할인 판매하며, 20대 인기 브랜드 베스트 상품 100개를 선정해 해당 상품 구매 시 구매 금액의 20%를 엘포인트로 돌려준다.

롯데슈퍼는 신선식품을 포함해 생필품 중심으로 상품을 준비했다. 김장철을 맞아 해남절임배추(20kg)를 3만7900원에, 제주감귤비가림감귤을 9900원에 판매하며, 밀키트 전품목을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.

롭스는 가을추천 바디케어전을 진행해 행사 상품을 최대 50% 할인된 가격에 판매하며, 온라인 인기 상품 100개를 선정해 해당 상품을 엘페이로 3만5000원 이상 결제 시 엘포인트 7000점을 적립해준다. 또한 3만원 이상 구매 시 츠바키 샴푸·트리트먼트 샘플을 증정하는 구매 사은 행사를 준비했다.

롯데하이마트는 혼수 및 이사 시즌을 맞아 김치냉장고를 비롯해 TV, 세탁기, 건조기, 난방 가전 등 인기 상품을 롯데하이마트 온라인 단독 가격에 선보인다. 노트북 구매 시 최대 10% 추가 할인을 제공하며, 온?오프라인에서 동시 구매 시 엘포인트를 추가로 적립해준다.

롯데홈쇼핑은 23일부터 25일까지 리바트, 한샘, 블랙야크, 휴테크 등 13개 인기 브랜드 단독전을 진행하고, 페라가모, 버버리 등 인기 명품 브랜드 구매 시 최대 10만원의 적립금 혜택을 제공한다. 또한 26일부터 31일까지는 패션, 리빙, 스포츠, 골프 등 시즌 인기 상품을 단독 가격으로 운영하는 ‘퍼펙트 쇼핑’을 진행한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr