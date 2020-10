[아시아경제 조인경 기자] 추미애 법무부 장관이 16일 '라임자산운용' 사건과 관련해 로비 의혹이 제기된 검사들에 대한 감찰에 즉각 착수하라고 법무부에 지시했다.

추 장관은 "관련 의혹에 대한 사회적 이목이 집중되고 중대한 사안이므로 진상을 철저히 규명하라"고 지시했다.

라임 사태의 주범으로 지목된 김봉현(46·구속기소) 전 스타모빌리티 회장은 이날 '옥중 입장문'을 통해 현직 검사들에게 로비했다고 주장했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr