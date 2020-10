에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 8,000 전일대비 350 등락률 -4.19% 거래량 562,042 전일가 8,350 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 수소공급망 플랫폼 구축했다! 수소가격 20%낮춘다 글로벌은 서비스!정부에서 나선다! 미래차 전담 ‘미래자동차과’ 신설!에스에너지, 홍성민·박상민 각자 대표 선정 close 는 수소연료전지 제조·연구·개발 종속회사 에스퓨얼셀의 주식 18만6915주를 약 60억원에 추가 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 에스에너지의 에스퓨얼셀 지분율은 32.2%가 된다. 주식 취득 예정일은 올해 12월 18일이다.

에스에너지는 이번 주식 취득의 목적을 "종속회사 재무안정성 강화 및 성장재원 확보 지원"이라고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr