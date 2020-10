월성원전 '맥스터 증설 협의기구' 출범했지만 … 주민 반발 여전 '험로 예고'

산자부·한수원·주민대표 14명 구성된 협의기구 출범식

맥스터 반대 주민대책반대위 "공론조사 조작" 검찰 고발

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 월성원전의 사용후핵연료 건식저장시설(맥스터)에 대한 공론조사 조작 의혹이 제기되고 있는 가운데 산업통상자원부와 한국수력원자력, 주민대표 등이 참여하는 '맥스터 증설 협의기구'가 출범했다.

맥스터 증설 반대 주민들은 공론조사 결과가 조작됐다며 조사 관련 책임자들을 검찰에 고소하는 등 반발 강도를 높여가고 있어, 공사 착공까지는 험로가 예상된다.

이영석 경주부시장을 위원장으로 한 '맥스터 증설 협의기구' 출범식은 16일 경주시청 알천홀에서 열렸다. 협의기구 위원은 각 참여 기관(단체)장과 동경주(감포읍·양남면·양북면) 지역 발전협의회 추천인 등 총 14명으로 구성됐다.

협의기구는 추후 정기회의와 워크숍 개최 등을 통해 맥스터 증설에 따른 월성원전의 안정적 운전과 주민이 체감할 수 있는 지역상생발전 지원방안을 공동으로 마련해 나갈 계획이다.

노기경 월성원자력본부장은 "이번 지역공론화를 통해 보여준 경주시민의 지지와 신뢰에 대한 보답으로 안전을 최우선으로 고려해 맥스터를 건설하고 운영할 것"이라며 "“합리적인 지역 지원방안 마련을 위한 협의과정에 성실히 임하겠다"고 다짐했다.

주낙영 경주시장은 출범식 인사말에서 "지역의견 수렴과정에서 나타난 갈등을 조속히 치유해 화합과 안정의 분위기 속에서 상생발전의 길로 나아가길 기대한다"며 "협의기구를 통해 시민들의 복지와 지역 개발을 통한 삶의 질 향상을 위한 방안을 마련하겠다"고 강조했다.

한편 월성원전이 위치한 경주 양남면과 경주시, 울산북구 등 3개 지역의 맥스터 증설 반대 주민대책위원회는 산업부와 재검토위원회, 월성원전지역실행기구 등의 공론조사 책임자를 위계에 의한 공무집행방해죄로 처벌해 달라는 고소장을 지난 6일 서울중앙지검에 제출했다.

맥스터 증설에 찬성 81.4% 반대 11%로 나타난 지난 7월24일 재검토위원회 공론조사와 관련, 이들은 "의도적으로 맥스터 찬성 결과를 도출했다"고 조작 의혹을 주장하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr