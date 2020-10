바이든 '우크라이나 스캔들'…FBI, 해외 공작 여부 수사

[아시아경제 우수연 기자]조 바이든 미국 민주당 대선 후보의 '우크라이나 스캔들'과 관련해 미국 연방수사국(FBI)이 해외 정보기관이 연루됐는지 확인하기 위해 수사에 나섰다.

16일(현지시간) 미국 NBC 방송에 따르면 FBI는 헌터의 자료가 담긴 노트북 컴퓨터와 하드 디스크 복사본을 압수해 분석하고 있는 것으로 알려졌다.

노트북에는 헌터가 한때 재직했던 우크라이나 에너지 업체 부리스마의 대표가 바이든 후보를 만났다는 것을 시사하는 내용의 이메일이 담겨 있으며, 이를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령과 공화당은 바이든 후보가 부리스마의 청탁을 받고 우크라이나 당국의 수사를 무마하려고 했다는 의혹을 제기했다.

아직 해당 이메일과 내용 등의 사실 및 조작 여부는 확인되지 않았으나 FBI는 이메일의 사실 관계보다 출처를 찾는데 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 특히 러시아 등 해외 정부의 정보 요원들이 개입해 바이든 후보에게 불리한 정보를 흘린 것이 아니냐는 분석도 제기되고 있다고 NBC 방송은 전했다.

한편, 소셜미디어 페이스북과 트위터는 자료의 출처가 불분명하다며 이번 사태와 관련한 뉴욕포스트의 첫 보도 링크를 차단했다. 공화당은 미국 여론에 큰 영향을 미치는 양대 소셜미디어의 이 같은 조치는 정치적 검열이라고 강력하게 반발했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr