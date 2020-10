'서초 상한제'·'하남 위례'…다음주 주목할 분양 단지는

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '서초자이르네' 등 전국에서 7051가구가 분양에 나선다.

17일 부동산114에 따르면 10월 넷째 주에는 전국 20개 단지에서 총 7051가구(일반분양 3825가구)가 분양을 시작한다. 민간택지 분양가상한제 아파트인 서울 서초구 서초동 '서초자이르네'와 경기 하남시 학암동에서 분양하는 '위례신도시A3-3a'를 비롯, 대전 유성구 원신흥동 '갑천1트리풀시티힐스테이트' 등이 청약을 시작한다.

견본주택은 13개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 경기 과천지식정보타운에서 '과천푸르지오어울림라비엔오', '과천르센토데시앙', '과천푸르지오오르투스'가 오픈하며 경기 화성시 반정동 '반정아이파크', 경기 평택시 칠원동 '평택지제역동문굿모닝힐맘시티2차' 등도 개관할 예정이다.

GS건설의 자회사인 자이S&D는 서울 서초구 서초동 1451-67 일원에 '서초자이르네'를 분양한다. 낙원청광연립 가로주택정비사업으로 공급되는 단지는 지하 3층~지상 14층, 2개동, 50~69㎡(전용면적), 총 67가구로 구성된다. 이 중 일반분양은 35가구다. 단지는 지하철 3호선 남부터미널역을 도보로 이용 가능하고 우면산 공원과 예술의전당이 가깝다. 단지 인근에 서울교대를 비롯해 서울고, 서초고 등 우수한 학군이 갖춰져 있다. 올림픽대로, 남부순환로를 통해 시내로의 이동이 편리하며 반포IC가 가까워 광역교통망 이용도 편리하다.

LH는 경기 하남시 학암동 일원 위례택지개발지구 A3-3a블록에 공공분양과 10년 공공임대 물량을 포함해 총 411가구를 공급할 예정이다. 이번 분양되는 공공분양주택은 총 336가구이며 LH의 새로운 브랜드인 '안단테'가 처음으로 적용된다. 단지는 6개동으로 조성되며 51㎡ 107가구, 59㎡ 229가구로 구성된다. 단지가 들어서는 위례A3-3a블록은 수도권제1순환고속도로 서하남IC와 서울~세종간 고속도로(건설 중)가 인접해 있으며 SRT 고속철도(수서역)와 지하철 5호선(거여역, 마천역)과도 가깝다. 제2롯데월드, 올림픽공원, 위례 스타필드, 가든파이브 등 근거리에 쇼핑, 문화시설이 다양하게 자리해 있다.

대우건설 컨소시엄은 경기 과천시 갈현동 지식정보타운 S4BL에 '과천푸르지오어울림라비엔오'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 35층, 7개동, 84~120㎡, 총 679가구 규모로 조성될 예정이다. 4B㎡ 90가구, 84C㎡ 55가구, 84D㎡ 162가구, 84E㎡ 81가구, 99A㎡ 188가구, 99B㎡ 73가구, 105A㎡ 20가구, 120A㎡ 10가구로 구성된다. 과천지식정보타운 내에서 같이 공급되는 '과천르센토데시앙', '과천푸르지오오르투스'와 청약 날짜는 같지만 발표일은 달라 중복 청약이 가능할 전망이다.

동문건설은 경기 평택시 신촌지구 3블록에 '평택지제역동문굿모닝힐맘시티2차'를 분양한다. 단지는 지하 1층~지상 27층, 14 개동, 59~84㎡, 1134가구로 구성된다. 단지는 2차 분양 단지로 입주가 끝난 3개 단지 총 2803가구와 아직 분양하지 않은 1개 블록(630가구)까지 합치면 총 4567가구 대규모 아파트 단지를 이룬다. 전 가구 후분양으로 공급하는 '평택지제역동문굿모닝힐맘시티2차'는 입주가 빠른 것이 강점이며 지하철 1호선과 SRT가 정차하는 지제역이 가깝다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr