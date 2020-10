광복회, 권은희 의원, 김근수· 전월선 지사 ‘가짜 광복군’ 지적 성토

광복회, 임정 자료, 독립군복 입은 단체사진, 중국 정부자료, 일본 외사과 첩보자료도 ‘소설’인가? 묻고 비판

[아시아경제 박종일 기자] 광복회 김정육 사무총장은 16일 국회 정무위 소속 권은희 의원이 전날 상임위에서 김원웅 광복회장 부모(김근수 전월선 지사)의 독립운동 활동을 ‘소설’이라며 ‘역사왜곡 논란 책에 의해 독립유공자로 선정됐다’고 폄하했다고 비판했다.

김 총장은 이날 논평을 내고 "이는 일본군 자수를 사살하고 체포됐다가 탈출하는 등 목숨을 걸고 일제와 싸운 독립운동가를 모욕하는 행위"라며 "광복군 동지들 증언, 임시정부의 기록, 독립군복을 입고 찍은 단체 사진, 중국정부의 자료, 일본 외사과의 첩보자료 등 구체적이고 명료한 자료가 차고 넘치는데도 이를 외면하고 면책특권 뒤에 숨어서 거짓말을 하는 권은희 의원의 치사한 모습에 광복회 회원들은 분노를 금할 수 없다"고 말했다.

또 "권 의원은 면책특권의 울타리 안에 숨어서 치사한 주장을 하지 말고, 국회 밖에서 자신의 발언에 법적 책임을 지는 모습을 보여 주길 바란다"고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr