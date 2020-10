[신간안내]'모두가 세상을 똑같이 살지는 않아' 外

'마음이 병이 될 때'·'K ? 이노베이션'

◆모두가 세상을 똑같이 살지는 않아= 프랑스에서 캐나다로 이주해 아파트 관리인으로 근무하는 폴 한센. 매사 성실하고 진실하지만 입주자대표에 대한 증오를 이기지 못해 범죄자가 된다. 저자는 무겁게 흐를 수 있는 이야기를 시종일관 담담하게 풀어낸다. 실패와 갈등, 상실 속에서 해학의 순간을 포착해 상처받는 삶을 어루만진다. 평범하지 않은 삶에도 기쁨과 슬픔이 공존한다는 희망적 해석이다.(장폴 뒤부아 지음/이세진 옮김/창비)

◆마음이 병이 될 때= 마음의 고통을 호소하는 미국인 여든 명과 인터뷰하고, 정신 건강 문제 및 약물 의존 현상에 대해 진단한다. 저자는 정신과 진단과 약물 처방을 받는 사람들이 급증하는 현상을 우려한다. 고통을 뇌의 문제로만 보고 약으로 치유하려는 경향이 짙어졌다고 지적한다. 자아에 대한 해석적이고 의미 있는 생각을 외면하지 말라고 역설한다.(조지프 데이비스 지음/장석훈 옮김/머스트리드북)

◆K ? 이노베이션= 한국 경제는 저성장·양극화가 고착되는 만성적 경기 침체에 접어들었다. 모두 혁신이 필요하다고, 기술 추격자에서 선도자로 전환해야 한다고 말할 뿐이다. 무엇을 어떻게 바뀌어야 하는지 공감대는 없다. 저자는 한국경제를 점검하며 세계 각국의 혁신생태계를 조명한다. 혁신 논의를 촉발할 구체적 방법을 설명하며 한국 경제가 나아가야 할 길을 제시한다.(홍종학 지음/이콘)

