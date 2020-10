지난 주말 수도권 주민 이동량, 전주 대비 11.3% 늘어

[아시아경제 김흥순 기자] 지난 주말(10∼11일) 수도권 주민의 이동량이 직전 주말(3∼4일)보다 10% 이상 늘어난 것으로나타났다.

16일 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 지난 주말 수도권 주민의 휴대전화 이동량은 3304만8000건으로 집계됐다. 이는 추석 연휴 기간이었던 직전 주말(2968만4000건)보다 11.3% 많은 것이다. 전국 이동량은 6853만1000건으로 그 전 주말보다 7.8% 늘었다.

휴대전화 이동량도 9월 셋째 주 주말(19∼20일) 6801만7000건을 기록한 뒤 감소 추세였다가 다시 증가세로 돌아섰다. 지난 주말 수도권의 버스·지하철·택시 등 대중교통 이용량(2017만4000건)도 직전 주말보다 23.3% 증가했다. 카드 매출액은 수도권 1조1천834억원, 전국 2조804억원으로 직전 주말보다 각각 22.5%, 26.9% 늘었다.

손영래 중수본 전략기획반장은 "추석 연휴와 한글날 연휴가 끝난 지 아직 1주 정도 밖에 안 되는 시점"이라며 "잠복기를 고려한다면 계속적으로 지역사회에서 감염이 잠복돼 있을 가능성이 있다"고 말했다.

그러면서 "이런 점을 감안해 다음 주 정도까지는 주변의 위험한 시설이나 행동을 피하고 방역수칙을 생활화하면서 긴장감을 유지해 달라"고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr