KT, K팝 스타 총출동..'케이콘택트 시즌2' 생중계

[아시아경제 구채은 기자] KT가 16일부터 25일까지 10일간 CJ ENM이 주최하는 '케이콘택트 시즌2'를 올레 tv와 시즌에서 생중계한다. '케이콘택트 시즌2'는 지난 6월 진행했던 '케이콘택트 2020 서머'에 이어 두 번째로 CJ ENM이 주최하고 KT가 생중계하는 언택트 콘서트다.

콘서트 기간 중 매주 금요일부터 일요일까지는 K팝 아티스트들의 콘서트 무대를 만날 수 있으며, 평일에는 K팝 아티스트들과 토크를 즐길 수 있는 '밋앤그릿' 등이 진행된다.

16일부터 총 10일간 진행되는 본 행사에는 A.C.E, AB6IX, ATEEZ, CLC, DAY6, 드림캐쳐, 에버글로우, 고스트나인, 하성운, 아이즈원, JO1, KARD, 이달의 소녀, 김재환, 김우석, 이은상, 마마무, 나띠, 원어스, 온앤오프, 박지훈, 선미, 더보이즈, TOO, 베리베리, WEi, WOODZ(조승연) 등 총 27팀이 출연한다. 라이브 공연은 올레 tv와 시즌에서 2만6400원에 구매할 수 있다. 생중계 이후 제공되는 공연 VOD도 무료로 감상할 수 있다. 또 구매자 전원에게 TV쿠폰 3천원을 적립해주는 이벤트도 함께 진행한다.

송재호 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 "응원하는 K팝 아티스트의 공연을 즐기고 싶은 팬들의 마음을 담아 CJ ENM과 다시 한번 손잡고 본 행사의 생중계 및 VOD 다시보기 서비스를 준비했다. 한층 고도화된 언택트 공연을 올레 tv와 시즌에서 만나보길 바란다"고 말했다.

