롯데百 잠실점, '블랙 위도우' 한정판 굿즈 판매

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점은 오는 29일까지 잠실점에서 블랙 위도우 한정판 굿즈를 만날 수 있는 ‘마블’ 팝업스토어를 연다고 16일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 정식 라이센스 계약을 맺고 국내 마블 스토어를 운영하는 ‘마블컬렉션(시공사)’과 핫토이(피규어) 전문 제작 업체 ‘가이아코퍼레이션’과 함께 진행하며 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 왕관 광장에서 전개된다.

팝업스토어에서는 문구류, 피규어, 생활용품 등 700종의 다양한 마블 상품을 판매하고, 이색 포토존, 영화 속 명장면을 그대로 연출한 레고존 등으로 구성될 예정이다. 블랙 위도우 포스터·뱃지·핀버튼, 키링, 봄버 재킷·백팩 등 내년 개봉 예정인 블랙 위도우 굿즈를 만날 수 있다. 스파이더맨 블랙수트, 아이언맨 홀오브아머 풀세트 등도 특가 판매한다.

팝업스토어를 방문하고 소셜네트워크서비스(SNS) 인증을 남기면 아이언맨 스티커를 증정하며 구매 고객들을 위한 감사품도 준비했다. 마블 퀴즈와 컬러링을 즐길 수 있는 마블 플레이북, 마블 리미티드 박스 등을 한정 증정한다. 핫토이에서 일정 금액 이상 구매 시 마블 키트도 랜덤으로 증정한다.

현종혁 롯데백화점 고객경험부문장은 “단순 쇼핑 공간에서 벗어난 문화와 패션, 트렌드를 느낄 수 있는 공간으로 고객들에게 색다르고 즐거운 경험을 줄 수 있을 것으로 기대된다” 말했다.

한편, 잠실점 팝업 종료 후에는 프리미엄 아울렛 이천점과 기흥점에서도 마블컬렉션스토어가 연이어 오픈하며 코스튬 퍼레이드도 진행 예정이다.

