소진공, 1%대 소상공인 정책자금 온라인 접수

소상공인시장진흥공단

[아시아경제 김대섭 기자] 소상공인시장진흥공단은 자금조달에 어려움을 겪는 소상공인의 경영안정을 위해 1%대 저금리 정책자금을 지원한다고 16일 밝혔다.

우선 오는 19일부터 21일까지 제조업 영위 소공인을 위한 소공인특화자금, 혁신형소상공인자금, 사회적경제기업전용자금 신청을 접수한다.

특히 올해 신설된 혁신형소상공인자금은 소진공 '혁신형소상공인 육성사업'에 선정된 소상공인을 대상으로 한다. 소진공은 올해 4분기 기준 1.57% 금리(변동)로 업체당 운전자금 1억원 한도, 시설자금은 최대 5억원 한도로 지원한다.

또 스마트설비도입자금, 도시정비사업구역전용자금도 올해 신설됐다. 신청 및 접수 기간은 오는 26일부터 30일까지다.

스마트설비도입자금은 제조업을 영위하는 소공인 중 스마트설비를 도입했거나 도입예정기업을 대상으로 1.57%금리(변동)로 지원한다. 운전자금은 업체당 연간 1억원 한도, 시설자금은 업체당 최대 5억원까지 지원한다.

도시정비사업구역전용자금은 재건축, 재개발 등 정비과정에서 경영애로를 겪는 소상공인을 대상으로 1.97%(변동) 금리로 업체당 운전자금을 최대 7000만원까지 지원한다.

저신용으로 자금조달에 애로를 겪는 성장유망업체에 지원하는 '재도전특별자금'도 오는 26일부터 30일까지 신청을 접수한다.

또 일반경영안정자금, 일자리 창출을 위한 청년고용특별자금 등 소진공 대리대출은 오는 21일부터 접수한다. 소진공 공단 홈페이지를 통해 ‘정책자금 지원대상 확인서’ 발급 신청이 가능하다. 지원대상이 확인되면 온라인을 통해 확인서 출력 후 지역신용보증재단이나 은행으로 방문하면 된다.

소진공 관계자는 "코로나19 확산 예방 및 수요자 편의 제고를 위해 지역센터 현장 접수가 아닌 공단 홈페이지를 통한 비대면 온라인 접수 방식으로 전환해 운영하고 있다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr