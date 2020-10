[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 15일 ‘체육의 날’을 맞아 구 체육회를 방문해 오성식 구체육회장, 종목별 협회장, 동 체육회장과 소통의 시간을 가졌다.

채 구청장은 이 날 코로나19로 인한 체육단체별 체육회원들의 고충사항과 의견을 듣고, 포스트코로나 시대 생활체육 활성화 방안에 대한 논의를 이어갔다.

채 구청장은 코로나19로 어려운 상황에서도 방역 수칙을 준수하며 구민의 건강 지켜준 체육업계의 노력에 감사의 마음을 전하며, 구민의 건강한 일상과 행복 되찾는 데 힘쓰겠다고 전했다.

