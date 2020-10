고사 직전 한중 관광산업…베이징 등 10개 도시 박람회 개최

코로나19로 입은 관광 피해만 9조원 넘어, 중국도 상황은 마찬가지

디지털ㆍ스마트 관광 및 콘텐츠 육성이 경쟁력

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 처음으로 한중 관광교류 행사가 중국 수도 베이징에서 열렸다.

한국관광공사는 15일 베이징 차오양구 누오호텔에서 '온라인 한국관광 박람회'를 개최했다.

이번 행사는 코로나19로 위축된 관광업계의 해외판로 개척을 위해 문화체육관광부와 한국관광공사가 12∼16일 개최하는 '2020 한국관광 온라인박람회(Korea Tourism Virtual Fair 2020)의 일환이다.

지난 12일부터 시작된 이번 행사는 상하이, 광저우, 선양, 청두, 우한, 칭다오, 시안, 홍콩, 대만(타이베이) 등 중화권 10개 주요 도시에서 순차적으로 개최된다.

베이징 행사는 온ㆍ오프라인으로 진행, 행사 첫날 150여명이 참석했다. 오프라인 상담에는 150여명이 참석했다.

안영배 한국관광공사 사장은 영상 축사에서 "한국 관광 온라인 박람회는 코로나19를 관광업계가 극복하고 있다는 신호탄임과 동시에 양국 업계가 함께 코로나 이후를 논의하는 장이 될 것"이라며 "서로에게 기운을 북돋아 주는 차원에서도 의미가 크다"고 말했다.

다이빈 중국여유연구원 원장은 화상 연설을 통해 "한중 수교 이후 지리적 근접성과, 인문적 유사성, 정치적 신뢰 덕분에 관광 교류가 지속적으로 성장해왔지만 코로나19라는 복병을 만났다"면서 "관광교류가 어려움에 처해 있을수록 한중 양국 문화교류를 더욱 강화해야 한다"고 말했다.

그는 이어 "앞으로의 관광은 인터넷 기술을 폭넓게 활용하게 될 것"이라면서 "디지털문화, 스마트 관광을 더욱 육성해야 한다"고 강조했다.

유진호 한국관광공사 베이징 지사장은 "중국인 관광객이 한국 전체 관광 산업에 기여하는 바가 크고, 쇼핑 등 소비액도 다른 나라 여행객보다 현저히 높아 한국 관광업계는 중국이 절대적으로 필요하다"며 "인력 네트워크를 유지, 일본과 싱가포르, 동남아시아 등 경쟁 국가들보다 한국이 먼저 중국 시장을 선점해야 한다"고 말했다.

지난해 한국을 방문한 외국인은 모두 1750여 만명. 이중 중국 관광객은 602여 만명이다. 코로나19로 인해 국경이 사실상 봉쇄되면서 한국을 방문한 해외 관광객 수는 9월말 기준 81.9% 감소한 231만여명에 불과하다. 코로나19로 인해 한국 관광산업이 입은 피해규모는 9월말 기준 9조원에 달하는 것으로 추산되고 있다.

중국 여행업계도 코로나19로 어려움을 겪고 있는 것은 마찬가지다. 해외 관광 모객이 불가능해 해외 매출은 제로(0)나 다름없다.

스둥치 베이천국제여행사 부장은 "여행업계에 종사한 40년 동안 가장 어려운 시기"라며 "그나마 한국의 코로나19 상황이 나아지고 한국에서 이같은 박람회를 개최하니 작은 희망이 생긴다"고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr