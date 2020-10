검찰, ‘옵티머스 사기’ 가담 스킨앤스킨 회장·이사 구속영장 청구

[아시아경제 최석진 기자] 검찰이 옵티머스 자산운용의 사기 범행에 가담한 혐의로 화장품제조업체인 스킨앤스킨 회장과 이사에 대해 사전구속영장을 청구했다.

서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철)는 15일 스킨앤스킨 이모 회장(53)과 이 회사 이사이자 동생 이모(51)씨 등 2명에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속영장을 청구했다.

두 사람은 2017년 6월부터 2018년 11월까지 공공기관 발주 관급공사 매출채권에 투자하겠다고 속여 378명의 피해자로부터 3585억원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있다.

또 지난 6월 스킨앤스킨의 자금 150억원을 마스크 구매에 사용하는 것처럼 속여 횡령한 뒤 옵티머스의 펀드 환매 중단을 막는 용도로 사용한 혐의도 받고 있다.

앞서 검찰은 이 회사 신규사업부 총괄고문인 유모(39)씨를 같은 혐의로 구속기소한 바 있다.

