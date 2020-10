[라이킷픽]‘나’다운 향기를 찾아서! 바디퍼퓸 가을 신상

[컬처&라이프부 최정화 기자] 가을이 깊어가는 만큼 나뭇잎은 바짝 마르고, 우리 피부 역시 점점 수분을 빼앗겨 푸석하다. 잔뜩 예민해진 두피와 바디를 위해 라이킷픽이 선정한 향기 품은 신상품에 주목해 보자.

‘못난이’ 로컬푸드의 대변신 “나를 나답게”

상주 못난이 오미자가 어엿한 두피케어 샴푸로 탈바꿈했다. 트리트먼트 없이, 샴푸만 사용해도 찰랑해진 머리결, 두피 스케일링을 받은 듯 깨끗해진 청정 두피를 경험한다. 미국 비건 인증과 그린 등급(EWG)을 획득한 이 샴푸를 사용하는 것만으로도 이미 당신은 가장 나다운 제로웨이스터, 그리고 비거니스트다. ‘어글리시크’는 투박한 생김새로 버려지는 유기농 농산물을 업사이클링해 환경보호를 실천하는 브랜드이다. 어글리시크 오가닉 오미자 스칼프 샴푸. 라이킷픽

먹어도 되는 ‘립밤’

오일과 밤을 고체화한 듯 촉촉하고, 매끄럽지만 쉽게 뭉개지지 않는다. 입술에 바르는 것이니, 전성분 모두 먹을 거리로 만들어야 한다는 ‘톤28’이 드디어 입술에 바를 거리를 내놨다. 15가지 성분 모두 식용재료에서 가져왔고, 무향과 천연 바닐라향을 취향에 따라 선택할 수 있게 했다. 건조해져 가는 입술에 비건 립밤, ‘톤28 입술 바를 거리’로 촉촉한 생기를 더해본다. 톤28 입술 바를 거리. 라이킷픽

‘3분 이내’ 양치하는 법

톡 터지는 프레시함을 만끽하기 위해 식후엔 곧장 ‘푸카’를 들고 세면대로 향한다. 식후 3분 이내 양치를 실현시켜주는 기특한 치약이다. 상큼한 레몬을 한가득 머금은 옐로우 바디의 ‘푸카치약’은 온몸으로 상쾌함을 뿜어낸다. 장시간 마스크 착용으로 인해 구취 제거에 대한 관심이 높은 요즘, ‘휘아’가 만든 푸카치약은 미국 그린등급(EWG)을 획득, 구취 제거는 물론, 플러그 형성 억제, 충치 예방, 화이트닝 효과가 탁월하다. 휘아 푸카치약. 라이킷픽

지금 이곳이 ‘지중해’

지금 있는 그 자리에서 지중해의 부드러운 햇살을 만끽하고 싶다면 지중해의 향에 몸을 실어 떠나보자. 책상 위 가장 잘 보이는 곳에 놓고, 기분 전환용으로 수시로 사용하는 향수다. 프레시한 시트러스 향과 부드러운 화이트 플라워 향이 심신을 안정시키고, 기분을 리프레쉬하는데 일조하는 ‘오피스 힐링템’이다. 구딸 르 떵 데 헤브. 라이킷픽

기분전환이 필요할 땐

샛노란 보틀 컬러만큼이나 사랑스런 구찌 향수. 다 쓰고 나서도 인테리어 소품으로도 더할 나위 없이 훌륭하다. 구찌뷰티 블룸 프로푸모 디 피오리

천연 원료 성분으로 얼굴부터 발끝까지 올어라운드 솝. 아이소이 파하 클렌징 케어 바

이제 손소독제도 예뻐야 한다. 메디펜스 클린 핸드 세럼

향수인지 바디클렌저인지 구분이 모호하다. 필보이드 선셋 글림 샤워오일

머리가 지끈할 때 상쾌함을 주는 두피템. 자이엘 딥 폴리큐어 앰플

트롯 여신, 송가인이 선택한 프리미엄 샴푸. 바이아우어 V7 슈퍼프로틴 샴푸

깊어가는 가을 밤, 핑크 배쓰밤으로 힐링 타임. 러쉬 리얼라이프 배쓰밤

이제 염색도 언택트! 혼자서도 잘하는 셀프염색. 끌레드벨 꾸띄르헤어 프로페셔널 럭셔리 컬러코팅 트리트먼트

총괄=최정화 기자

화보=김희영 기자

사진=김태윤 기자

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr