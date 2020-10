대구시, '어린이 보호구역' 교통사고 비율 '전국 최저'

지난해 30건 발생, 7대 특·광역시 중에서 가장 낮은 비율

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난해 대구지역 전체 교통사고(1만4389건) 대비 어린이보호구역 내 어린이 관련 교통사고는 0.21%(30건)가량으로, 7대 특·광역시 중 가장 낮은 비율인 것으로 나타났다.

15일 대구시가 지난해 특·광역시 전체 교통사고와 어린이 보호구역 내 교통사고를 비교한 결과, 대구 어린이 보호구역내에서 발생한 어린이 교통사고율이 전국(평균 0.3%)에서 가장 낮았다.

보호구역당(개소) 교통사고율(전국평균 5.1%) 역시 광주(3.3%)와 함께 가장 낮은 수준(3.8%)인 것으로 파악됐다. 특히, 보호구역 내 어린이 사망사고는 최근 5년간(2016~2020 현재) 한 건도 발생하지 않았다.

이는 대구시가 최근 5년간 211억원을 투입해 어린이 보호구역 내 적색노면표시, 고원식횡단보도, 안전휀스 및 과속단속카메라, 신호기 설치 등 안전시설을 개선한 것에 큰 힙을 입은 것으로 보인다.

대구시는 신호 및 교통체계(제한속도 30㎞/h) 강화, 고질적 안전무시 불법관행인 불법 주·정차 방지시설 확대 및 단속, 안전한 어린이 통학로 교통문화 조성을 위한 등·하교 교통안전 지도활동 강화, 어린이 교통랜드, 팔공산 테마파크 등에서 어린이 안전 교육 및 홍보 등 어린이 보호구역 안전을 위한 다양한 안전대책을 지속적으로 추진해 왔다.

대구시는 어린이 안전을 더욱 강화하기 위해 올해 안으로 초등학교 주출입구 노상주차장을 전면 철거하고, 일명 민식이법 시행에 따른 조치로 2022년까지 어린이 보호구역에 과속단속카메라(370대) 및 신호기(92대)를 설치할 예정이다.

윤정희 대구시 교통국장은 "어린이 보호구역 관리가 전국 최고 수준인 만큼 보호구역 외 지역 또한 전국 최고 수준이 되도록 관리 강화에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

한편, 지난해 대구지역 어린이 교통사고는 775건이 발생했다. 부상자는 964명으로 특·광역시 어린이 교통사고 평균(4.4%)보다 다소 높은 것으로(5.4%) 나타났다. 어린이 교통 사망사고는 지난 2018년 이후 발생하지 않고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr