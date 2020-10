포스트 코로나? 우리에겐 ‘기적의 공원’이 있다

부산 기장군, 주민 건강 관리와 행복 컨셉트 ‘기적 공원’ 프로젝트 돌입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 공원이 시민에게 ‘기적’을 가져다줄 수 있을까? 부산 기장군이 이런 ‘엉뚱한’ 상상을 던지며 공원에서 기적을 일으키려 하고 있다.

기장군은 포스트 코로나에 대응하고, 개인화된 일상을 공원에서 건강하고 행복한 생활을 누릴 수 있도록 ‘기적의 공원 프로젝트’를 추진한다.

기적의 공원 프로젝트는 코로나19에 지친 군민들을 위해 공원을 건강과 휴식, 문화의 공간으로 조성해 군민들에게 힐링과 재충전의 에너지를 제공하기 위해 추진된다.

정관신도시와 일광신도시, 기장읍을 거점으로 공원마다 특색있고 차별화되게 조성할 예정이다.

기장군 관내 공원 146개소에 건강을 가꾸는 다양한 운동기구를 늘리고, 정자와 그네의자 등 편의시설도 대대적으로 확충할 계획이다.

24시간 공원에서 운동과 휴식을 즐길 수 있도록 공원 조명등을 추가 설치하고, 기존 공원의 조명도 조도를 높인다. 야간에도 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 셉테드(CPTED,범죄예방환경설계) 기법도 도입할 예정이다.

안전 사각지대가 없도록 공원 곳곳에 CCTV를 설치해 주민들이 안심하고 공원을 이용할 수 있도록 할 계획이다.

기장군은 또 공원과 연계한 ‘미세먼지 차단숲 조성’ 공모사업에 선정돼 확보한 국비 30억원으로 잣나무와 편백, 모과나무 등 미세먼지 차단에 효과적인 산림청 권장수목을 정관신도시 일대에 심을 예정이다.

이처럼 도심 속에 공원과 더불어 울창한 나무와 숲을 조성해 ‘도시의 심폐기능’을 강화하면 주민에게 ‘기적’같은 건강을 선물하는 셈이라고 기장군은 이 ‘기적의 공원’을 기획했다.

기장군 관계자는 “스트레칭 등 간단한 운동이 면역력 향상으로 코로나19 예방에 도움을 주고, 공원의 쾌적한 환경이 실내생활에서 발생할 수 있는 우울감과 스트레스를 극복하는 데 도움이 된다”며, “기적의 공원 프로젝트를 통해 조성된 공원에서 건강과 휴식, 문화가 함께하는 생활 속 기적을 찾기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr