"위기 극복에 절실"…자동차산업협회, 개소세 인하율 확대 건의

[아시아경제 성기호 기자] 한국자동차산업협회가 개별소비세 인하율 확대를 국회에 건의했다. 개소세 인하율 축소(70%→30%)에 따른 내수 촉진 효과 감소와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 자동차 업계의 어려움 지속 등을 고려하여 국회 계류 중인 개별소비세 70% 인하 관련 법률 개정안을 조속 통과시켜 달라는 요청이다.

자동차산업협회는 15일 "정부의 개별소비세 인하 폭을 축소한 7월 이후에는 전월대비 7월 18.2%, 8월 22.5% 감소 등 내수 감소에 직면했다"며 "수출시장에서도 그동안 위기를 겪던 외국 경쟁업체들이 생산, 판매에 본격 나섬에 따라 어려움에 직면하게 되었다"며 이같은 내용을 건의했다고 밝혔다.

자동차산업협회에 따르면 올해 8월 미국시장 내 한국 브랜드 판매량은 13.6% 증가하며 시장점유율 8.8%를 달성하였다. 하지만 9월엔 해외 경쟁업체들이 정상 가동·판매에 나서면서 시장점유율이 8.3%로 다시 하락하는 양상을 보이고 있다.

개별소비세 인하 효과에 대한 분석을 살펴보면 국산자동차 판매는 개별소비세 70% 인하 전 2개월 동안에는 전년 대비 18.2% 감소(-4만558대)하였으나, 개별소비세 70% 인하 후에는 전년 동기대비 15.9% 증가(+8만5021대)한 것으로 나타났다. 금액으로는 약 2조 6178억원의 판매증가가 이루어진 것으로 나타나, 개별소비세 70% 인하가 내수진작에 결정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

정만기 자동차산업협회 회장은 “최근 글로벌 완성차 업체들의 가동이 정상화되고 수출 시장에서의 경쟁이 본격화되면서 우리 업체들의 위기가 지속될 수 있는 만큼, 코로나19로 인한 위기가 본격 해소되는 때까지는 개별소비세 70%인하에 따른 내수촉진이 절실한 상황이다”고 언급했다.

