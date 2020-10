볼빅, 3종 빅이벤트 "1000만원의 행운을 잡아라"

"1000만원의 주인공이 되자."

볼빅이 고객 3종 빅이벤트(사진)를 펼친다. 먼저 내년 2월 말까지 열리는 '볼빅_V_페스타(Volvik_V_FESTA)' 행사다. 전국 골프장이나 온ㆍ오프라인 골프숍에서 5만원 이상 제품을 구매한 고객 가운데 1명을 추첨해 현금 1000만원을 준다. 또 299명에게는 고반발 코어 XT(CORE XT) 메탈 드라이버와 우드(이상 2명), 스탠드백, 보스턴백, 파우치 등 총 16가지 푸짐한 선물을 증정한다.

코어 XT 클럽을 사면 뉴 비비드, XT 소프트, 마그마 등 3가지 골프공 모델 중에서 희망하는 라인을 1년 동안 무상으로 지원한다. 프로모션은 11월 말까지, 또 다른 단품 클럽을 사도 혜택이 있다. 'LPGA 멤버' 이미향(27)과 함께 하는 '통큰 마스크 선물'이 있다. 골프공 1더즌 구매 시 이미향의 얼굴과 사인이 인쇄된 KF80 퓨어 마스크 1매를 받는다. 추후 동반 라운드를 하는 행운도 잡을 수 있다.