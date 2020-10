폼페이오 "북한 미사일 테스트 안해‥대북정책 성공"

北 열병식 ICBM 공개에 큰 의미 부여 안해

대선전 대북 정책 실패 자인 안하려는 듯

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 14일(현지시간) 북한의 미사일 시험 발사가 중요하다면서 최근 몇 년간 이를 하지 않았다는 점을 강조했다.

최근 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 공개한 것보다는 미사일 시험을 하지 않은데 의미를 두며 도널드 트럼프 행정부의 대북정책이 성공적이었다고 주장한 것이다.

폼페이오 장관은 이날 브리핑에서 '북한이 열병식에서 공개한 신형 ICBM이 얼마나 위협적인지, 여전히 트럼프 행정부의 대북 외교가 위협을 줄였다고 여기는지'에 대한 질문에 "우리 역시 (열병식) 행진 구성요소들을 봤다"면서 "우리 외교가 전적으로 성공적이었다고 확신한다"고 말했다.

그는 "한 국가가 미사일 프로그램을 개발할 때 그것이 실제로 기능하는지 확실히 하기 위해 하는 가장 중요한 것은 미사일을 테스트하는 것이라는 점을 아는 것은 중요하다"고 언급했다.

폼페이오 장관은 "비록 북한에서 우리의 궁극적인 목적을 달성하진 못했지만, (싱가포르 북미정상 간) 합의나 (양국간) 이해하고 있는 것들은 확실히 미국에 대한 위험 감소로 이어졌다"고 주장했다.

이는 트럼프 행정부가 북한이 넘어선 안 될 '레드라인'으로 설정한 핵 및 ICBM 시험발사를 하지 않았으니 크게 문제 삼지 않겠다는 태도로 여겨진다.

앞서 트럼프 대통령도 북한의 열병식 이후인 지난 12일 플로리다주 유세에서 김정은 북한 국무위원장이 '샤프'하다고 언급하면서도 열병식에 대해서는 아예 언급하지 않았다.

이는 대선을 앞두고 북한의 열병식에 대해 문제 삼을 경우 대북정책 실패를 자인하는 것으로 비춰질 수 있다는 점을 우려한 행보로 풀이된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr