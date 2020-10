[아시아경제 김유리 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자가 이틀 연속 500명대를 기록했다.

일본 NHK에 따르면 14일 오후 6시30분 기준 일본에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 550명이다. 누적 확진자는 9만1529명이 됐다.

일본의 코로나19 하루 확진자는 10일 681명, 11일 437명, 12일 278명으로 감소세를 보이다 전날 501명으로 다시 500명대로 늘었다.

지역별로는 도쿄도 177명, 가나가와현 88명, 오사카부 61명 등이다.

일본의 코로나19 확진자 중 사망자는 8명 늘어 1659명이 됐다.

