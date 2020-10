국민의힘 "지역균형 뉴딜 실체 두루뭉술…선거용 예산뿌리기 아닌가"

[아시아경제 이지은 기자] 정부가 한국판 뉴딜의 새 축으로 지역균형 뉴딜을 추가하겠다며 총 사업비 160조원의 47%인 75조3000억원을 쏟아붓겠다고 한 데 대해 국민의힘이 "선거용 예산뿌리기라는 의심마저 든다"고 지적했다.

윤희석 국민의힘 대변인은 14일 논평을 통해 "'지역균형 뉴딜'의 실체가 대체 뭔가. 스마트시티, 스마트그린 산단, 그린 리모델링 등 하나같이 두루뭉술하고 애매해 보인다"며 이같이 말했다.

윤 대변인은 "하겠다는 사업들이 그린뉴딜에 억지로 끼워 맞춘 재탕, 삼탕들인데도 정부는 사전타당성 검토마저 면제해 주려 한다"며 "갑자기 '지역균형 뉴딜'이 등장한 속내가 궁금해진다. 지방선거가 얼마 남지 않은 시점이니 '선거용 지역 예산뿌리기'라는 의심마저 든다"고 비판했다.

그는 "4차 추경까지 거친 올해 국가채무는 800조 원, 2022년에는 1000조원을 돌파할 전망"이라며 "2차 재난지원금은 선별을 거듭해 지급했던 것이 불과 얼마 전인데, 실체도 불분명한 사업에 또 예산을 퍼붓는다면 가뜩이나 코로나19 사태로 시름하는 국민들이 얼마나 공감할 수 있겠는가"라고 지적했다.

