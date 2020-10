김태년 "한미동맹 성역시하는 태도 지나쳐" 이수혁 주미대사 발언 옹호

[아시아경제 원다라 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 "한미동맹을 성역처럼 신성시하는 태도는 지나치다"며 이수혁 주미대사의 국회 외교통일위원회 국정감사 발언을 옹호했다.

김 원내대표는 14일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대사의 외통위 국감 발언을 두고 논란이 있어 한 말씀드린다"며 "이 대사의 발언은 아무리 보고 또 봐도 외교에 있어서 국익을 최우선해야한다는 취지"라고 말했다.

그는 "동맹에서 국익이 중요하다는 발언이 왜 논란이 되는지, 왜 공격의 대상이 돼야 하는지 의아하다"며 "한미는 지난 70년간 굳건한 동맹관계를 유지해왔고 양국은 공유하는 가치, 이익 실현을 위해 긴밀하게 협력해나갈것이지만 동맹을 성역처럼 신성시하는 태도는 지나치다"고 말했다.

이어 "급변하는 국제질서속에서 국익 극대화는 외교전략의 기본"이라며 "야당은 국론을 왜곡하고 편가르기하려는 정략적 시도를 멈추길 바란다"고 강조했다.

앞서 이 대사는 지난 12일 외통위 화상국감에서 미중갈등에 대한 자신의 과거 발언을 해명하는 과정에서 "한국은 70년 전에 미국을 선택했기 때문에 앞으로도 70년간 미국을 선택하는 것이 아니다"라고 했다. 이 발언을 두고 야당 등 일각에선 한미동맹을 경시하는 듯한 태도로 비칠수 있다는 지적이 일었고 주미 한국대사관은 페이스북 계정을 통해 "한미동맹은 70년 전 맺어진 과거의 약속뿐만 아니라, 양국이 공히 공유하는 가치와 이익에 기초하기에 현재는 물론 앞으로도 유지돼야 한다"고 해명했다.

한편 김 원내대표는 국민의힘이 지속하고 있는 라임·옵티머스 의혹 공세와 관련해선 "국정감사가 근거없는 의혹을 확대증폭하는 정쟁의 장이 아니지 않나"라며 "검찰수사를 지켜보고 사모펀드의 부실한 관리감독 대책 마련을 위한 국정감사에 충실해줄것을 바란다"고 촉구했다.

전일 열린 한국판 뉴딜 전략회의와 관련해선 "민주당은 지방정부가 추진하는 지역균형뉴딜이 제대로 성공할수 있도록 아낌없이 지원하도록 하겠다"며 "올해 처리해야 하는 K뉴딜 관련 법안이 36개 있다. 이번 정기국회에서 K뉴딜의 신속한 실행을 위한 제도적 기반을 만들어나가겠다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr