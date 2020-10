대형마트, 역대 최대 규모 와인장터 연다…최대 70% 할인

이마트, 와인 1000여종 최대 70% 할인

롯데마트 '가을 와인장터' 물량 30% 확대

[아시아경제 이승진 기자] 대형마트가 올해 마지막이자 역대 최대 규모의 와인장터를 연다.

14일 유통업계에 따르면 이마트는 15일부터 1주일간 전국 141개점에서 와인 장터를 연다. 지난해 대비 물량이 20% 늘어나 역대 최대 규모로 열리는 이번 행사에서는 1000여종의 와인을 최대 70% 할인된 가격에 판매한다. 특히 올해 와인장터 중 '전점장터' 행사 상품 물량을 전년 대비 약 70% 확대했다. 전점장터 상품은 와인매장이 없는 점포에서도 저렴한 가격에 와인을 구매할 수 있도록 전국 모든 점포에 입점하는 행사 상품이다.

대표적으로 '앙드레 끌루에 드림 빈티지 2005, 2008, 2013'을 각 5만원에, 샴페인 입문에 적합한 '디디에 쇼팽 브뤼'를 3만원에, '베린저 파운더스 에스테이트 카버네소비뇽ㆍ샤도네이ㆍ메를로'를각 2만원에 전국 매장에서 판매한다. 이마트의 O2O(오프라인과 온라인 연계) 서비스 '스마트오더'를 통해서도 와인장터 상품을 주문할 수 있다. 행사 기간동안 행사 상품 약 30여품목, 총 5000병 가량 한정 물량을 스마트오더 전용 미니장터를 통해 판매한다.

롯데마트는 15일부터 28일까지 1년 중 와인을 가장 저렴하게 판매하는 '가을 와인장터'를 진행한다. '와인장터'는 봄, 가을 연 2회 진행하는 행사로 프리미엄 와인부터 초저가 와인까지 기존 가격에서 최대 반값으로 할인 판매한다. 이번 가을 와인장터에서는 지난 봄 행사보다 준비 물량을 30% 확대해, 1만원 이하의 가성비 와인부터 수십만원 대의 프리미엄 와인까지 총800여종, 60만병을 준비했다.

대표 상품으로 프랑스 부르고뉴 대표 화이트 와인 '루이라뚜르 샤블리'를 4만5900원, 이탈리아산 레드 와인 '카를로 사니 수수 마니엘로'를 2만900원에 판매한다. 초저가 와인으로 출시 한 달 만에 40만병을 판매한 '레알 푸엔테 2종'을 각 3900원에 선보인다.

대형마트가 이번 와인 행사의 물량을 확대하게 된 것은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 홈술족이 늘어나고, 다양한 저가 와인이 등장하며 와인에 대한 진입장벽이 낮아져 와인을 찾는 소비자들이 지속적으로 증가하고 있기 때문이다. 실제로 롯데마트의 올해 1월부터 9월까지 와인 카테고리 신장률은 71.4%로 고신장 중이다. 기존 고객의 구매 횟수 증가 뿐만 아니라, 신규고객의 유입비율 역시 55%에 달한다.

