민주당, '더혁신위' 출범...이낙연 "유능한 100년 정당 만들겠다"

[아시아경제 원다라 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 당 쇄신을 위한 '2020 더혁신위원회(가칭)'를 출범시켰다.

이 대표는 14일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "우리 당은 포스트 코로나 시대를 준비하는 더혁신위를 비상설특위로 의결했다"며 "위원장은 김종민 최고위원이 맡기로 했다"고 말했다.

이 대표는 "2015년 문재인 대표 때 혁신위는 계파 갈등으로 찢긴 당을 인적쇄신과 공천혁명으로 환골탈태시켰고, 2018년 이해찬 대표 때 혁신위는 시스템·플랫폼 정당을 구축해 선거 승리를 이끌었다"며 "이제 민주당은 4차산업혁명에 걸맞는 스마트정당, 필요한 일을 반드시 수행하는 책임정당, 모든일에 성과내는 유능한 정당으로 거듭나야 한다"고 강조했다.

이어 "우리 당은 2017년 대선, 2018년 지방선거, 올해 4월 총선에서 연거푸 이기며 외형이 커졌고 국민 기대도 그만큼 커졌다"며 "위원회는 "미래에 대한 무한 책임을 갖고 민주당을 스스로 혁신하며 진화하는 미래, 스마트 100년 정당으로 만들어가리라 기대한다. 당원의 역량, 일체감, 네트워크를 강화하고 동력화하도록 위원회가 토대를 놓아주길 바란다"고 당부했다.

전일 통합출범한 국난극복K뉴딜위원회와 관련해선 "지역균형발전뉴딜본부를 새로추가했다"며 "이제부터는 지역별로 정책을 설계하고 집행에 속도를 내야겠다"고 말했다. 이어 "당은 국난극복K뉴딜위원회를 통해 중앙과 지방의 협업, 인센티브 구체화 등 법적·제도적 지원체계를 빠른 시일 안에 마련하겠다"고 말했다.

한편 이 대표는 스가 요시히데 일본 총리가 한중일 정상회담에 불참하겠다고 밝힌데 대해 "몹시 실망스럽다"고 말했다. 이어 "일본은 세계지도국가 중 하나"라며 "그러한 스가 총리의 태도가 지도국가에 어울리는지 의문이다. 스가 총리의 리더십을 기대한다"고 말했다.

