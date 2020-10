"일개 네티즌 페이스북으로 논평? 해괴한 일" 진중권, 민주당 논평 재차 비판

[아시아경제 김연주 기자] 진중권 전 동양대 교수가 13일 자신을 공식적으로 비판한 더불어민주당을 향해 "공당에서 일개 네티즌의 페이스북질까지 논평을 하는 것은 해괴한 일"이라고 일침을 가했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "자기 페이스북에나 올릴 법한 글을 버젓이 집권여당의 공식논평으로 내놓다니, 이분들이 지금 제정신이 아닌 것 같다"면서 이같이 말했다.

앞서 민주당은 13일 진 전 교수를 비판하는 내용의 논평을 냈다. 여당이 정치 평론을 하는 개인을 겨냥해 비판한 것은 이례적이다.

박진영 민주당 상근부대변인은 논평에서 진 전 교수가 조정래 작가의 발언을 비판한 내용을 언급하며 "진중권씨의 조롱이 도를 넘어서 이제는 광기에 이른 듯하다"라고 비난했다. 조정래 작가가 지난 12일 "일본 유학을 다녀오면 무조건 친일파가 된다"고 한 데 대해 진 전 교수가 "이 정도면 광기"라고 비판한 것을 언급한 것이다.

그러면서 박 부대변인은 "말 한마디 한마디를 언론이 다 받아 써주고, 매일매일 포털의 메인뉴스에 랭킹 되고 하니 살 맛이 나냐? 내 세상 같냐?"며 "그런데 그 살 맛 나는 세상이 언제까지 갈 것 같으냐"고 했다.

민주당은 진 전 교수를 삼국지의 등장인물 '예형'에 비유하기도 했다. 예형은 삼국지 등장인물로 뛰어난 재주를 지녔으면서도 독설을 퍼부었고, 이로 인해 조조에게 미움받고 결국 황조에게 처형당한다.

이를 두고 진 전 교수는 "민주당의 부대변인이 '예형' 얘기한 걸 어떻게 해석해야 할까? 약한 해석과 강한 해석이 있겠다"면서 "약하게 해석하면 '그냥 진중권이 **버리고 싶을 정도로 밉다'는 얘기일 테고, 강하게 해석하면 '앞으로도 계속 그러면 아예 **을 끊어놓겠다'라는 협박의 중의적 표현일 것"이라고 해석했다.

진 전 교수는 이날 올린 다른 글에서도 "이분들이 실성했나. 공당에서 이게 뭐 하는 짓이냐"며 "조정래를 비판했는데, 왜 성명이 민주당에서 나오는 거냐. 당신들 일 아니니까 신경 쓰지 말아라"고 민주당 논평 내용을 비판했다.

