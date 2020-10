코로나19 그늘 커지는 英…3개월 실업률 2017년 이후 최고

고용 지원 줄면서 실업률 더 증가 전망

英재무장관 "모든 일자리 지키기 어려워" 토로

[아시아경제 이민우 기자] 영국의 3개월 간 실업률이 4.5%로 2017년 1분기 이후 최대치를 기록했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 고용 침체가 뚜렷해지는 모양새다.

블룸버그 등 외신에 따르면 영국 통계청(ONS)은 지난 6~8월 3개월 간 실업률이 4.5%로 직전 3개월 대비 0.4%포인트(P) 증가했다고 13일(현지시간) 밝혔다. 2017년 1분기 4.6% 이후 가장 높은 수준으로 전년 동기와 비교하면 0.6P 증가했다.

정리해고 건수는 11만4000명으로 1995년 이후 가장 많이 증가했다. 총 실직자 숫자는 22만700명이었다. 1000명당 8명 이상의 비율이었다. ONS는 정리해고가 접객업과 여행업 등에 특히 집중된 것으로 분석했다.

직전 3개월보다 취업자 수는 15만3000명 줄어든 3259명으로 집계됐다. 전문가 예상치보다 감소폭이 5배 가까이 컸다. 이에 따라 6∼8월 고용률은 75.6%로 전년 동기나 직전 3개월 대비 각각 0.3% 하락했다.

영국 내 고용 침체는 더욱 심해질 것으로 전망된다. 앞서 영국 정부는 코로나19가 본격 확산되자 기업이 직원을 해고하지 않고 휴직이나 휴가를 보낼 경우 정부가 월 임금의 80%까지, 최대 2500파운드(약 370만원)을 부담하기로 한 바 있다. 이 같은 정책이 이달 말 종료되면 이후 대규모 정리해고가 나타날 것으로 우려된다.

이에 영국 정부는 고용주가 직원을 평상시 근무시간의 3분의 1 이상 근무하도록 하면, 나머지 일하지 못한 근무시간에 해당하는 임금 3분의 1씩을 정부와 고용주가 각각 지원하는 정책(한도 698 파운드)을 내놓은 바 있다.

하지만 이전보다 지원 규모가 적은 만큼 고용 시장은 더욱 악화될 것으로 전망된다. 영란은행은 연말 기준 영국의 실업률이 7.5%에 달할 것으로 예상했다. 리시 수낙 재무장관은 "일자리 손실을 줄이는 것이 최우선사항이지만 불행히도 모든 일자리를 보호할 수는 없을 것"이라고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr