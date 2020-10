국민의힘 "이수혁 주미대사 한미동맹 훼손 발언, 사과해야"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 외교통일위원회 위원들은 지난 12일 주미 한국대사관 화상 국정감사에서 있었던 이수혁 주미대사의 발언에 대해 13일 입장문을 내고 "한미동맹 훼손 발언"이라며 "국익차원에서 도저히 묵과할 수 없다"고 질타했다.

이 대사는 국감에서 "70년 전 미국을 선택했기 때문에 향후 70년도 미국을 선택해야 하는가", "국익이 돼야 미국을 선택하는 것"이라고 발언했고, 이에 미 국무부가 "70년 역사의 한미동맹이 자랑스럽다"고 우회적으로 반박하기도 했다.

이에 국민의힘 외통위원들은 "한미동맹은 단순히 이익계산에 따른 선택적 수단이 아니라 평화와 번영을 함께해 온 글로벌 가치동맹"이라며 "남북협력과 종전선언에만 정권의 사활을 거느라 한미동맹의 과거와 현재를 폄하하고, 미래를 준비하지 않는다면 한미동맹의 가치와 우리의 국익은 땅에 떨어지고 말 것"이라고 비판했다.

이들은 "이 대사는 지금이라도 한미동맹을 훼손하고 국익을 저해한 발언에 대해 국민과 국회앞에 해명하고 사과해야 할 것"이라며 "외교부 역시 주미대사의 잘못된 발언이 외교부의 공식적인 입장인지 밝히는 것은 물론, 한미동맹을 앞장서서 폄하하고 있는 주미대사에 엄중 경고하고 만약 이런 일이 재발할 경우에는 강력한 조치를 취할것을 촉구한다"고 말했다.

