[2020국감]윤석헌 "은행 점포 폐쇄 가이드라인 개선 추진"

[아시아경제 김민영 기자] 윤석헌 금융감독원장이 은행 점포 폐쇄 가이드라인을 개선하고 있다고 13일 밝혔다.

이날 국회 정무위원회가 개최한 금감원 국정감사에 출석한 윤 원장은 “이동점포나 공동점포 등 다양한 아이디어를 활용할 것”이라며 “은행 점포 폐쇄 가이드라인 개선을 추진하고 있다”고 말했다.

정무위 소속 유동수 더불어민주당 의원의 지적에 따른 대답으로 유 의원은 “은행들이 수익성을 이유로 점포를 폐쇄하고 있는데 미국의 경우, 사전 신고를 하고 사후평가를 한다. 일본도 사전신고제이고 영국도 자율규제를 하다 사전신고제로 바꾸려 하고 있다”고 지적했다.

같은 정무위 소속 배진교 정의당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 KB국민, 신한, 우리, 하나은행 영업소 통폐합 현황 자료에 따르면 2015년 말 3513개였던 4대 시중은행 영업점은 지난 8월 말 2964개로 줄었다.

은행들은 현재 은행연합회가 지난해 제정한 ‘은행권 점포 폐쇄 공동절차’에 따라 사전 영향평가를 실시하고 평가결과에 따라 대체 수단을 마련하게 하고 있다. 다만 사전 영향평가를 은행 자체적으로 수행하고 있어 실효성에 의문이 제기된다.

윤 원장은 “사전 조치를 이끌어낼 수 있도록 가이드라인을 추진하고 있다”고 했다. 윤 원장은 이어 “개별 은행이나 기관에서는 최선이라 생각해도 전체적인 차원에서 보면 그렇지 않은 경우가 있다”면서 “고령자에게는 은행 점포가 금융권의 채널인 만큼, 이를 존중해야 한다”고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr