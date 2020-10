민주당 광주시당 ‘광주발전전략 정책토론회’ 개최

‘부울경 메가시티 추진전략과 광주전남에 던지는 시사점’ 주제

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당(위원장 송갑석)은 ‘부울경 메가시티 추진전략과 광주전남에 던지는 시사점’을 주제로 광주발전전략 정책토론회를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 정책토론회는 14일 오후 2시부터 광주광역시의회 4층 대회의실에서 열린다.

민주당 광주시당, 광주광역시의회, 광주전남지역혁신연구회가 공동으로 주최하고 광주연구개발특구본부가 후원한다.

‘또 하나의 수도권, 동남권 메가시티’를 주제로 부울경 메가시티 전략을 구상 중인 손은일 경남도 정책수석보좌관이 발제자로 나선다.

이 자리에서 손 보좌관은 수도권 집중과 지역 불균형의 시대에 메가시티의 필요성을 강조하고, 현재 추진 중인 동남권 메가시티 플랫폼에 대해서 설명할 예정이다.

발제에 이어 좌장을 맡은 박광서 전남대 명예교수를 중심으로 여성구 한전공대 상임고문, 김영집 GIST 부총장, 송용헌 사랑방미디어 사업본부장, 윤현석 광주일보 정치부 부장, 이정환 광주광역시의회 산업건설위원장과 함께 토론이 진행될 예정이다.

송갑석 민주당 광주시당 위원장은 “이제 도시의 경쟁력이 국가의 경쟁력이 됐다”며 “수도권과 비수도권의 격차를 줄이는 국가균형발전전략으로 대한민국의 미래를 고민해야 한다”고 말했다.

