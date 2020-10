이화여대, 캄보디아 공무원 여성 리더십 역량 강화 온라인 연수 실시

[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교는 12일부터 16일까지 캄보디아 3개 부처 공무원을 대상으로 '여성 리더십 강화' 온라인 연수를 진행한다고 13일 밝혔다.

연수 사업을 주관하는 이화여대 국제개발협력연구원은 캄보디아의 성평등 정책과 사업 형성에 기여하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 속 여성 역량 및 리더십 확대 방안을 논의할 예정이다.

한국국제협력단(KOICA)의 지원으로 개최되는 이번 온라인 연수사업은 캄보디아 여성부, 노동직업교육부, 농촌개발부의 여성 정책 담당 공무원 15명이 참가한다. 이화여대는 일·가정 양립 지원 정책, 성주류화 정책, 젠더기반폭력 대응 등 여성 인권보호 정책 등을 주제로 실시간 강의를 진행하고, 한국여성정책연구원, 한국양성평등교육진흥원, 한국여성인권진흥원 등과 긴밀히 협력해 캄보디아의 여성 리더십 역량 강화에 실질적으로 기여할 수 있는 정책 액션 플랜 수립을 지원할 예정이다.

